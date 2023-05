എണ്ണപ്പനത്തോട്ടത്തിൽ കണ്ട കുട്ടിയാനകൾ ഇരട്ടകളെന്ന് സംശയം

cancel camera_alt കാ​ല​ടി പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ എത്തിയ കു​ട്ടി​യാ​ന​ക​ളും പിടിയാനയും By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​യ്യ​മ്പു​ഴ: കാ​ല​ടി പ്ലാ​ന്‍റേ​ഷ​ൻ എ​ണ്ണ​പ്പ​ന​​ത്തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ണ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​യാ​ന​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ് വെ​റ്റ​റി​ന​റി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യാ​ണ് പി​ടി​യാ​ന​ക​ൾ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ പ്ര​സ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​തു​മ​ല​യി​ലെ വ​ന്യ​മൃ​ഗ സ​ങ്കേ​ത​ത്തി​ലും ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ആ​ന ഇ​ര​ട്ട​ക്കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്ര​സ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് വാ​ഴ​ച്ചാ​ൽ വ​നം ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ ആ​ന​ക്ക​യം വ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ​ന്ന് തോ​ന്നു​ന്ന ര​ണ്ട് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വൈ​ൽ​ഡ് ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രാ​യ ജി​ലേ​ഷ് ച​ന്ദ്ര​നും ഡി​ജോ ഡേ​വി​സും അ​ന്ന് ആ​ന​ക്കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്രം കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ര​ട്ട​ക​ളെ​ന്ന്​ തോ​ന്നു​ന്ന കു​ട്ടി​യാ​ന​ക​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഈ ​ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ കാ​മ​റ​യി​ൽ വീ​ണ്ടും പ​തി​ഞ്ഞ​ത്. ഒ​രു കു​ട്ടി​യാ​ന​യു​ടെ കൊ​മ്പി​ന് അ​ൽ​പം നീ​ളം കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ശ​രീ​ര​പ്ര​കൃ​തി ഒ​രേ പോ​ലെ​യാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ര​ട്ട​ക​ൾ എ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും കൂ​ടു​ത​ൽ നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. അ​മ്മ​യാ​ന​ക്ക് ഒ​പ്പം ഒ​ന്ന​ര വ​യ​സ്സു​ള്ള ഇ​രു​വ​രും ഒ​രു​മി​ച്ചാ​ണ് എ​പ്പോ​ഴും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

The cubs seen in the oil palm plantation are suspected to be twins