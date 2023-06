ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ തെരുവുനായ്​ കടിച്ചുകീറിയത് 10,000 ​ പേരെ

cancel By കെ.എ ഫൈസൽ കൊച്ചി: പ്രതിരോധവും പുനരധിവാസവുമെല്ലാം കടലാസിലൊതുങ്ങിയപ്പോൾ നായ്ക്കളുടെ വിഹാരകേന്ദ്രമായി ഗ്രാമങ്ങൾ. മൃഗസംരക്ഷണവകുപ്പും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളും തെരുവുനായ്​ നിയന്ത്രണത്തിനും പുനരധിവാസത്തിനുമായി പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമ്പോഴും ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ നഗര ഭേദമന്യേ തെരുവുനായ്​ക്കൾ വിഹരിക്കുകയാണ്​. കാൽനടക്കാർക്കും ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രികർക്കും അടക്കം ഭീഷണിയായി ഇവ മാറുകയാണ്​. കൊച്ചി നഗരംതന്നെ നായ്ക്കളുടെ പിടിയിലാണ്. നഗരവും ഇടറോഡുകളുമെല്ലാം മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതോടെ ഇവക്ക് ചാകരയാണ്​. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി സ്റ്റാൻഡ്, കലൂർ സ്റ്റേഡിയം, സൗത്ത്-നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, എറണാകുളത്തപ്പൻ ഗ്രൗണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലായിടങ്ങളിലും തെരുവുനായ്ക്കൾ സജീവമാണ്​. സന്ധ്യമയങ്ങുമ്പോഴും രാവിലെയും കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന ഇവർ പലപ്പോഴും ജനങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നതും പതിവാണ്. പ്രഭാത സവാരിക്കാർക്കടക്കം കടിയേൽക്കുന്ന സംഭവങ്ങളും പതിവാണ്. മട്ടാഞ്ചേരി, ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ, മൂവാറ്റുപുഴ, കോതമംഗലം അടക്കമുള്ള ജില്ലയിലെ എല്ലാമേഖലകളിൽനിന്ന്​ തെരുവുനായ്​ ആക്രമണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കോഴി, ആട് അടക്കമുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളും ഇവയുടെ ഇരകളാവുകയാണ്​. ത​ദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തെരുവുനായ്​ക്കളെ പിടികൂടാൻ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചെങ്കിലും അത് പാതിവഴിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ മാത്രം കടിയേറ്റത് 58 പേർക്ക്​ ആറുമാസത്തിനിടെ ജില്ലയിൽ നായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റത് 10,301 പേർക്ക്. ഇതിൽ ഇന്നലെ (ചൊവ്വ) മാത്രം കടിയേറ്റത് 58 പേർക്കാണ്. ജനുവരി-1958, ഫെബ്രുവരി-1859, മാർച്ച്-2028, ഏപ്രിൽ-1764, മേയ്-1966, ജൂൺ-726 എന്നിങ്ങനെയാണ് കടിയേറ്റവരുടെ പ്രതിമാസ കണക്ക്. എന്നാൽ, തെരുവുനായ്​ക്കളുടെ കടിയേറ്റെത്തുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതൽ വളർത്തുനായ്ക്കളുടെ കടിയേറ്റ്​ എത്തുന്നവരാണ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ളതെന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ആശുപത്രികളിൽ പേവിഷബാധക്കുള്ള മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമമില്ലെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. Show Full Article

street dog in the district within six months 10,000 people were bitten