വില്ലനാണ് കടലിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്; നീറ്റിലിറങ്ങണം ‘ശുചിത്വ സാഗരം’

cancel By ഷംനാസ് കാലായിൽ കൊ​ച്ചി: ക​ട​ലി​ലെ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ് പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം. മ​നു​ഷ്യ​ർ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ക​വ​റു​ക​ൾ മു​ത​ൽ വ​ല​യു​ടെ അ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ വ​രെ സ​മു​ദ്ര​ത്തി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​ക​ത​ക്ക് ഭം​ഗം​വ​രു​ത്തു​ന്നു. പ​ല ക​ട​ൽ​ജീ​വി​ക​ളും പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ത്തെ നേ​രി​ട്ട് ആ​ഹാ​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ട​ലി​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യം ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും അ​വ ഷ്രെ​ഡി​ങ് യൂ​നി​റ്റി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പ്രോ​സ​സ് ചെ​യ്ത് റോ​ഡ്‌ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും മ​റ്റു​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും സം​സ്ഥാ​ന ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പ് ‘ശു​ചി​ത്വ സാ​ഗ​രം’ പേ​രി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ നീ​ണ്ട​ക​ര​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ പ​ദ്ധ​തി വി​ജ​യ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​മാ​കെ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഫേ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. തീ​ര​ദേ​ശ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളാ​യ വൈ​പ്പി​ന്‍, കൊ​ച്ചി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൊ​ച്ചി നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ 21 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും വൈ​പ്പി​ന്‍ നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ല്‍ 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റും ക​ട​ല്‍ത്തീ​ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം കു​ഴു​പ്പി​ള്ളി ബീ​ച്ചി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ട​ലോ​ര ന​ട​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജി​ല്ല​ത​ല ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​മാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ 46 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ക​ട​ല്‍ത്തീ​ര​മാ​ണ് മാ​ലി​ന്യ​മു​ക്ത​മാ​കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ന്ന​ദ്ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തീ​ര​ത്തെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ടം, മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ക​ട​ലി​ലെ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ നീ​ക്കു​ന്ന മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​വും ഫ​ണ്ട് അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​മൂ​ലം വൈ​കു​ക​യാ​ണ്. പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ഗു​ക​ള്‍ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​ന് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി അ​വ​ർ മു​ഖാ​ന്ത​രം ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് രീ​തി. പി​ന്നീ​ട് ക​ര​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് പു​നഃ​ചം​ക്ര​മ​ണം ചെ​യ്യും. പൈ​ല​റ്റ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നീ​ണ്ട​ക​ര​യി​ല്‍ 2017 ന​വം​ബ​ര്‍ മു​ത​ല്‍ 2022 മേ​യ് വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം 154.932 ട​ണ്‍ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് മാ​ലി​ന്യ​മാ​ണ് ക​ട​ലി​ല്‍നി​ന്ന്​ നീ​ക്കാ​നാ​യ​ത്. Show Full Article

News Summary -

Plastic in the ocean is the villain; The 'Sea of ​​Cleanliness' should be extended