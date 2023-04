പൈപ്പ് പൊട്ടി; വാഴക്കാല മേഖലയിൽ ഇന്ന്​ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാ​ക്ക​നാ​ട്: വാ​ഴ​ക്കാ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മു​ട​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു. കു​ന്നും​പു​റ​ത്ത് പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പൊ​ട്ടി​യ ഭാ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്താ​നാ​ണ് കു​ടി​വെ​ള്ള വി​ത​ര​ണം നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

പാ​ലാ​രി​വ​ട്ടം കാ​ക്ക​നാ​ട് സി​വി​ൽ ലെ​യ്​​ൻ റോ​ഡി​ൽ കു​ന്നും​പു​റം ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പം നി​ർ​മി​തി കേ​ന്ദ്ര​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പൈ​പ്പ് പൊ​ട്ടി​യ​ത്. കാ​ക്ക​നാ​ട് പ്ര​ത്യേ​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള കു​ടി​വെ​ള്ള ലൈ​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന പൈ​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഇ​തു​വ​ഴി ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഏ​ത് പൈ​പ്പാ​ണ് പൊ​ട്ടി​യ​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. ഇ​ത് ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

pipe burst; Drinking water will be cut off in the wayakkala