നെഞ്ചുപൊട്ടുന്നു മകളേ...; ബാലികയുടെ കൊലപാതകം ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാകില്ല നഗരസഭ അധികൃതർക്ക്

cancel camera_alt കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ട ആലുവ മാർക്കറ്റിനുസമീപം തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ലു​വ: മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്​ സ​മീ​പം ബാലിക അ​രും കൊ​ല​ക്ക്​ ഇ​ര​യാ​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ഗ​ര​സ​ഭക്കെ​തി​രെ​യും പ്ര​തി​ഷേ​ധം. ആ​ധു​നി​ക രീ​തി​യി​ൽ പൊ​തു​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ഉ​ട​ൻ പ​ണി​യാ​നെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ പൊ​ളി​ച്ചു​നീ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യ​ത്. ഇ​ത്ത​രം സാ​ഹ​ച​ര്യം മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ത്ത​ത് ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി​വ​ന്ന ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളാ​ണ്. നി​ർ​മാ​ണം വൈ​കി​യ​തോ​ടെ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ​യും ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ​യും മാ​ലി​ന്യം കൊ​ണ്ട് ത​ള്ളു​വാ​നു​ള്ള സ്ഥ​ല​മാ​യി പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ദേ​ശ​വും മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ പു​ഴ​യോ​ര​വും മാ​റി. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് ആ​രും വ​രാ​താ​യി. സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​ർ​ക്കും അ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്കും ല​ഹ​രി ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ർ​ക്കും അ​തി​ലൂ​ടെ മി​ക​ച്ച താ​വ​ള​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ മ​ത്സ്യ - മാം​സ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​രു​ദ്ധ​ർ ത​മ്പ​ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​പ്പ​ക​ൽ ഭേ​ദമ​ന്യേ നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ വ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ചി​ല​ർ ഇ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഉ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തു​പോ​ലും. ര​ണ്ട് നി​ല​ക​ളു​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്‍റെ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​ള്ള​ത്. മു​ക​ളി​ലെ നി​ല​യി​ലെ മു​റി​ക​ൾ അ​ട​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ രാ​ത്രി​യും പ​ക​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ​രു​ടെ ശ​ല്യ​മു​ണ്ട്. ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രെ സം​ഘം ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യും. രാ​ത്രി​യി​ൽ മ​റ്റ് അ​നാ​ശാ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​താ​യി ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്. ഒ​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് ആ​രു​ടെ​യും ശ്ര​ദ്ധ പെ​ട്ടെ​ന്ന് എ​ത്തി​ല്ല. മ​ദ്യ​പാ​നി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​വും ആ​ശ്ര​യ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ ത​മ്മി​ൽ അ​ടി​പി​ടി​യും പ​തി​വാ​ണ്. Show Full Article

My chest is bursting, my daughter...; Municipal authorities cannot avoid the murder of the girl