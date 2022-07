ആറ്​ മാസത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ഥാനത്ത്​ നശിപ്പിച്ചത്​ 17,283 കിലോ മത്സ്യം

cancel By അനസ്​ അസീൻ Listen to this Article കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത്​ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത മത്സ്യവും - മാംസവും വിൽക്കുന്നത്​ വ്യാപകമെന്ന്​ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട്​. കഴിഞ്ഞ ആറ്​ മാസത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാവകുപ്പ്​ സംസ്ഥാനത്ത്​ നിന്ന്​ പിടികൂടി നശിപ്പിച്ചത്​ 17,283 കിലോ മത്സ്യം. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നശിപ്പിച്ചത്​ 436 കിലോഗ്രാം മാംസവിഭവങ്ങൾ. മത്സ്യങ്ങളിലെ മായം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി രൂപികരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ മത്സ്യ എന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്​ ​ 17,283 മായം കലർത്തിയ മത്സ്യം പിടികൂടിയത്​. സംസ്ഥാനത്തെ 5549 മത്സ്യവിൽപന കേ​ന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ്​ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ 2797 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന്​ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും 131 കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക്​ നോട്ടീസ്​ നൽകുകയും ചെയ്​തു. തുടർന്നാണ് 17,283 കിലോ കേടായ മത്സ്യം​ പിടിച്ചെടുത്ത്​ നശിപ്പിച്ചത്​. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്​ കേരളത്തിലേക്ക്​ എത്തിക്കുന്ന മത്സ്യം - മാംസം എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെ പറ്റി വ്യാപകമായി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചെക്ക്​ പോസ്​റ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ സ്​പെഷ്യൽ സ്​ക്വാഡുകൾ രൂപീകരിച്ചാണ്​ പരിശോധന വ്യാപകമാക്കിയത്​.

സംസ്ഥാനത്ത്​ മാംസം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർഥങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനായി 5605 കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ്​ പരിശോധന നടത്തിയത്​. 667 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന്​ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ച്​ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ്​ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത 436 കിലോഗ്രാം പാചകം ചെയ്തതും അല്ലാത്തതുമായ മാംസം നശിപ്പിച്ചത്​. ശുചിത്വമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം വിളമ്പിയ 355 ഹോട്ടലുകൾക്കാണ്​ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ക്ലോഷർ നോട്ടീസ്​ നൽകിയത്​. 14385 ഹോട്ടലുകളിലും- റെസ്​റ്റോറന്‍റുകളിലുമാണ്​ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്​. അതിൽ 3139 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്​ നോട്ടീസ്​ നൽകുകയും ചെയ്​തിട്ടുണ്ട്​. ഗുരുതര വീഴ്​ചകൾ കണ്ടെത്തിയ 355 സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ്​ അടച്ചുപൂട്ടാൻ നോട്ടീസ്​ നൽകിയത്​. സ്ഥാപനങ്ങളെ പറ്റി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന്​ ലഭിക്കുന്ന പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ വ്യാപകമായി പരിശോധന നടത്തിയതെന്നും നടപടിയെടുത്തതെന്നുമാണ്​ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ്​ വിശദീകരിക്കുന്നത്​. 2006 ലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ഹോട്ടലുകൾ, റസ്​റ്റോറന്‍റുകൾ, കാറ്ററിങ്​ യൂനിറ്റുകൾ, തട്ടുകടകൾ തുടങ്ങി എല്ലാതരത്തിലുമുള്ള ഭക്ഷ്യഉൽപാദനകേന്ദ്രങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും ഭക്ഷ്യസംരംഭകർക്കും കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ അതോറിറ്റി നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഫുഡ്​ സേഫ്​റ്റി ട്രെയിനിങ്ങ്​ ആന്‍റ്​ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നാണ്​. എന്നാൽ ഇത്​ സംസ്ഥാന​ത്ത്​ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പാക്കത്തതും വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്​. Show Full Article

In six months, 17,283 kg of rotten fish was destroyed in the state