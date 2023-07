വള്ളം മറിഞ്ഞ് പിതാവും മക്കളും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; കോസ്റ്റൽ പൊലീസെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി

cancel camera_alt അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വ​ള്ള​വും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഫോ​ർ​ട്ട്​​കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി അ​ഴി​മു​ഖ​ത്തി​ന് പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ് തി​ര​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട് വ​ള്ളം മു​ങ്ങി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​യ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി കു​ടും​ബ​ത്തെ കൊ​ച്ചി തീ​ര​ദേ​ശ പൊ​ലീ​സ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് വൈ​പ്പി​ൻ ലൈ​റ്റ്ഹൗ​സി​ന് സ​മീ​പ​മാ​ണ് ‘ആ​വേ മ​രി​യ’​എ​ന്ന വ​ള്ളം മ​റി​ഞ്ഞ​ത്. വ​ള്ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന വൈ​പ്പി​ൻ വേ​ല​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ ജോ​സ​ഫ് (67),മ​ക്ക​ളാ​യ ഷി​ജോ (40),ഷി​ന്‍റോ (38) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മ​റി​ഞ്ഞ​വ​ള്ള​ത്തി​ലെ വ​ല​യും മ​റ്റു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും കേ​ടു​പ​റ്റി​യ​തി​ൽ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ലേ​റെ രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. വ​ള്ളം പി​ന്നീ​ട് കെ​ട്ടി വ​ലി​ച്ച് വൈ​പ്പി​ൻ ജെ​ട്ടി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​ഥ​മി​ക ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി വി​ട്ടു. Show Full Article

News Summary -

Father and sons were in danger when the boat overturned; Coastal police came and rescued him