പനി ബാധിച്ച് ചികിത്സക്ക് എത്തിയ കുട്ടിയെ പേ വിഷബാധക്ക് കുത്തിവെച്ചതായി പരാതി

By വെബ് ഡെസ്ക് അങ്കമാലി: താലൂക്കാശുപത്രിയിൽ പനി ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് രക്ത പരിശോധനക്കെത്തിയ ഏഴു വയസ്സുകാരിക്ക് പേ വിഷബാധയ്ക്കുള്ള കുത്തി വയ്പ് നൽകിയതായി പരാതി.

കുട്ടിയുടെ അമ്മ സമീപത്തു നിന്ന് മാറിയ സമയത്ത് മുറിയിൽ ഒറ്റക്കിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടിയോട് സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സ് പൂച്ച മാന്തിയതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും അതെ എന്ന് കുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞതോടെ ഇരു കൈകളിലും പേ വിഷബാധക്കുള്ള കുത്തിവയ്പ് നൽകിയെന്നുമാണ് ആരോപണം. പനി മാറാതെ വന്നതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തായത്. വീട്ടുകാർ അധികൃതർക്ക് പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.

News Summary -

Complaint that the child who came for treatment due to fever was injected with pea poisoning