ജല അതോറിറ്റിയെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച്​​ കൊച്ചി കോർപറേഷൻ; കുടിശ്ശിക 70​ കോടി

cancel By അനസ്​ അസീൻ കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ വെ​ള്ള​ക്ക​രം കു​ടി​ശ്ശി​ക 70​ കോ​ടി. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​യി​ലെ പൊ​തു​ടാ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ 2018 മു​ത​ൽ 2022വ​രെ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വെ​ള്ള​ത്തി​നാ​ണ്​ ഭീ​മ​മാ​യ കു​ടി​ശ്ശി​ക. 5445 പൊ​തു​പൈ​പ്പു​ക​ളാ​ണ്​ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ സ്വ​ന്തം കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളി​ൽ 11 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യു​ടെ വെ​ള്ള​ക്ക​രം അ​ട​ക്കാ​നു​മു​ണ്ട്. നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ ക​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നോ പ​ണ​മ​ട​ക്കാ​നോ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​തോ​റി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

2018ന്​ ​മു​മ്പു​ള്ള കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ വെ​ള്ള​ക്ക​രം കു​ടി​ശ്ശി​ക പെ​രു​കി​യ​തോ​ടെ ഗ്രാ​ന്‍റി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ടി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​ൻ കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി നി​ശ്ചി​ത​കാ​ലാ​വ​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​ണ​മ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ൾ വി​​ച്ഛേ​ദി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ജ​ല​വി​ഭ​വ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്​ പു​റ​മെ പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും വ​ലി​യ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ 500ൽ​പ​രം ക​ണ​ക്ഷ​നു​ക​ളാ​ണ്​ എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത്​ മാ​ത്രം വി​ച്ഛേ​ദി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 16 കോ​ടി​യാ​ണ്​ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​വ​രെ വാ​ട്ട​ർ അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്. ക​ട​മ​ക്കു​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മാ​ത്രം മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി 71 ല​ക്ഷം രൂ​പ​ ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. റെ​യി​ൽ​വേ ഒ​രു കോ​ടി 22 ല​ക്ഷം രൂ​പ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ്​ കോ​ള​ജ് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ 15 ല​ക്ഷം രൂ​പ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 45 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ കു​ടി​ശ്ശി​ക. പൊ​ലീ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്‍റ്​ 30 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്​ കു​ടി​ശ്ശി​ക വ​രു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ടൂ​റി​സം, എ​ക്​​സൈ​സ്, അം​ഗ​ൻ​വാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യും ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കാ​നു​ണ്ട്. 215 ല​ക്ഷം രൂ​പ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ന​ൽ​കാ​നു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

70 crores to be paid by the Kochi Corporation to the Water Authority