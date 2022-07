cancel camera_alt ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ബ​സ്​​സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന് സ​മീ​പം മീ​ഡി​യ​നി​ൽ ത​ട്ടി മ​റി​ഞ്ഞ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് ക്രെ​യി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കളമശ്ശേരി: ഗവ: മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് രോഗിയുമായി പോവുകയായിരുന്ന ആംബുലൻസ് മറിഞ്ഞ് രോഗിയടക്കം ആറ് പേർക്ക് പരിക്ക്. മാള ഗുരുധർമം ആശുപത്രിയിൽനിന്നും രോഗിയുമായി കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ നഗരസഭ ബസ്സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം മീഡിയനിൽ തട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗി മാള സ്വദേശി സണ്ണിയും (52), ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളായ മൂന്ന് പേർക്കും, നഴ്സിനും ഡ്രൈവർക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇവർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സ തേടി. രാത്രി എട്ടരയോടെയാണ് അപകടം.പ്രദേശത്ത് വെളിച്ചമില്ലാത്തതും, ചാറ്റൽ മഴയും അപകടത്തിന് വഴിവെച്ചു. ക്രെയിൻ എത്തിച്ചാണ് ആംബുലൻസ് ഉയർത്തിയത്. Show Full Article

News Summary -

Six people, including the patient, were injured when the ambulance accident