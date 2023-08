ടാറിങ്ങിനിടെ നിയന്ത്രണംവിട്ട വാഹനം 11 കെ.വി വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിടിച്ച് തകർത്തു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി: രാ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന റോ​ഡ്ടാ​റി​ങ്ങി​നി​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട വാ​ഹ​നം 11 കെ.​വി വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റി​ലി​ടി​ച്ചു. ഏ​ലൂ​ർ പാ​ട്ട് പു​ര​യ്ക്ക​ൽ ഡി​പ്പോ റോ​ഡ് ടാ​റി​ങ്ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വാ​ഹ​നം നി​യ​ന്ത്ര​ണം വി​ട്ട് വൈ​ദ്യു​തി പോ​സ്റ്റി​ലി​ടി​ച്ച​ത്. ത​ക​ർ​ന്ന പോ​സ്റ്റ് സ​മീ​പ​ത്തെ വീ​ടി​ന്റെ കാ​ർ പോ​ർ​ച്ചി​ന് സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക് ചാ​ഞ്ഞു. പോ​സ്റ്റ് ഒ​ടി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് വൈ​ദ്യു​തി ബ​ന്ധം ത​ക​രാ​റി​ലാ​യി. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഏ​ഴ് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. Show Full Article

News Summary -

During the tarring, the out-of-control vehicle hit an 11 KV electricity post and destroyed it