cancel camera_alt സി.​പി.​എം അ​ങ്ക​മാ​ലി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കെ-​റെ​യി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാ​റ​ക്ക​ട​വ്: കെ-​റെ​യി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഇ​നി കേ​ര​ള ഭ​ര​ണം സ്വ​പ്നം മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്. സി.​പി.​എം അ​ങ്ക​മാ​ലി ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​ളി​യ​നം ക​വ​ല​യി​ൽ കെ-​റെ​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗം എം.​പി. പ​ത്രോ​സ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​ൻ​മ​ന്ത്രി എ​സ്. ശ​ർ​മ, സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​കെ. ഷി​ബു, ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സി.​കെ. സ​ലിം​കു​മാ​ർ, എ.​എ​ൻ. അ​ൻ​ഷാ​ദ്, ഡോ. ​പ്രി​ൻ​സി കു​ര്യ​ക്കോ​സ്, ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​വി. രാ​ജ​ൻ, കെ.​പി. റെ​ജീ​ഷ്, ജീ​മോ​ൻ കു​ര്യ​ൻ, സി.​എ​ൻ. മോ​ഹ​ന​ൻ, ജി​ഷ ശ്യാം ​എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

Kerala rule will be a dream for the UDF if k rail comes - Minister Rajeev