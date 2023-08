വിദ്യാർഥി അപകടത്തിൽപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ബസ്​ ജീവനക്കാരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ആ​ലു​വ: ബ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ പി​ന്നി​ലെ വാ​തി​ൽ അ​ട​ച്ച് വാ​ഹ​നം മു​ന്നോ​ട്ടെ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ബ​സ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പ് റ​ദ്ദാ​ക്കി. കെ.​എ​ൽ 40 ബി 8190 ​ന​മ്പ​ർ ഐ​ഷ​മോ​ൾ ബ​സി​ലെ ബ​സ് ക​ണ്ട​ക്ട​ർ ആ​ന്‍റോ റാ​ഫി, ഡ്രൈ​വ​ർ എം.​എ​ച്ച്. ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സാ​ണ് ജോ​യ​ന്‍റ്​ ആ​ർ.​ടി.​ഒ ബി. ​ഷ​ഫീ​ഖ്​ 20 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​ത്. വി​ദ്യാ​ധി​രാ​ജ സ്കൂ​ളി​ലെ എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്കാ​ണ് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ഒ​മ്പ​തി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 4.30ന് ​ആ​ലു​വ പ​മ്പ് ക​വ​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് വാ​തി​ല​ട​ച്ച​തോ​ടെ കു​ട്ടി വാ​തി​ലി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​പ്പോ​യി. ഏ​ക​ദേ​ശം 50 മീ​റ്റ​റോ​ളം കു​ട്ടി​യെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച് വാ​ഹ​നം മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​തി​ഭാ​ഗം ബ​സി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു കു​ട്ടി. സം​ഭ​വം ക​ണ്ട് വ​ഴി​യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ബ​സി​ലെ മ​റ്റ് യാ​ത്ര​ക്കാ​രും ഒ​ച്ച​െ​വ​ച്ച് വാ​ഹ​നം നി​ർ​ത്താ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ ഡ്രൈ​വ​ർ കു​ട്ടി​യെ പു​റ​ത്താ​ക്കി വേ​ണ്ട ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കാ​തെ ഓ​ടി​ച്ചു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​ത്. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ കു​ട്ടി​യെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ കു​ട്ടി​യു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ പ​രാ​തി ജോ.​ആ​ർ.​ടി.​ഒ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ആ​ലു​വ കോ​മ്പാ​റ റൂ​ട്ടി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ന​ട​ത്തു​ന്ന ബ​സാ​ണ് നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ലു​വ ജോ​യ​ന്‍റ്​ ആ​ർ.​ടി.​ഒ ബി.​ഷെ​ഫീ​ക്കി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം എ.​എം.​വി.​ഐ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ കു​റ്റ​ക്കാ​രെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. Show Full Article

News Summary -

In the incident of the student's accident, the bus operator's license was cancelled