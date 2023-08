ആലുവ മാർക്കറ്റിലെ ശല്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും പൊലീസ് ഗൗനിച്ചില്ല

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ആ​ലു​വ: കേ​ന്ദ്ര-​സം​സ്ഥാ​ന ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​ലു​വ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ രൂ​പ​രേ​ഖ ത​യാ​റാ​യ​താ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​ഒ. ജോ​ൺ അ​റി​യി​ച്ചു. താ​മ​സി​യാ​തെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങും. ഭൂ​മി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന​തൊ​ക്കെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ര​ഹി​ത​മാ​ണ്. മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ ദ്രോ​ഹി​ക​ളു​ടെ വി​ള​യാ​ട്ടം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ന് നി​ര​വ​ധി ത​വ​ണ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും പൊ​ലീ​സ് തി​രി​ഞ്ഞു നോ​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ്​ പ​രി​സ​ര​ത്തും അ​നാ​ശാ​സ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​ഴി​ഞ്ഞാ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​മ്പോ​ൾ വി.​ഐ.​പി ഡ്യൂ​ട്ടി​യെ​ന്നും ആ​ൾ​ബ​ല​മി​ല്ലെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ് ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം അ​നാ​സ്ഥ കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Aluva city council slams police for not taking action after given complaint about aluva market