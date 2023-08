cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കാ​യം​കു​ളം: കൃ​ഷ്ണ​പു​ര​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ല​ു​ട​മ​യെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നെ​യും ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച ഗു​ണ്ട​സം​ഘ​ത്തെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന് ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ കു​ത്തേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഞെ​ട്ടി കാ​യം​കു​ളം. കാ​യം​കു​ളം സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ദീ​പ​ക്കി​നാ​ണ് ചി​ന്ന​ക്ക​നാ​ലി​ൽ​െ​വ​ച്ച് കു​ത്തേ​റ്റ​ത്. കൃ​ഷ്ണ​പു​രം കാ​ട്ടൂ​സ് ഹോ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ റി​ഹാ​സ്, സ​ഹാ​യി അ​മീ​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ട​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ക്ര​മം. 24ന് ​പു​ല​ർ​ച്ച​യാ​ണ് റി​ഹാ​സി​നെ​യും അ​മീ​നെ​യും ഇ​വ​ർ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കാ​യം​കു​ളം, ക​രീ​ല​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ കേ​സു​ണ്ട്. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന ഇ​വ​രെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം പി​ന്തു​ട​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മി​ത​പ​ലി​ശ​ക്ക് പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന ബ്ലേ​ഡ് മാ​ഫി​യ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​രാ​ണ് അ​ക്ര​മി​സം​ഘ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കു​ടി​പ്പ​ക​യാ​ണ് ഹോ​ട്ട​ലു​ട​മ​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ കാ​ര​ണം. ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പ് പൊ​ലീ​സ് ഈ ​സം​ഘാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വീ​ടു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് റെ​യ്ഡ് ന​ട​ത്തി നി​ര​വ​ധി ബ്ലാ​ങ്ക് ചെ​ക്കു​ക​ളും മു​ദ്ര​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ളും എ​യ​ർ​ഗ​ണ്ണും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. പലിശസംഘത്തിലെ ഷി​നു​വി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട റെ​യ്ഡി​ൽ ഇ​യാ​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. സം​ഘ​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട പ​ത്തി​യൂ​ർ എ​രു​വ പാ​ലാ​ഞ്ഞി​യി​ൽ അ​നൂ​പി​നെ (25) എ​യ​ർ​ഗ​ൺ അ​ട​ക്കം അ​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ബ്ലാ​ങ്ക് ചെ​ക്കു​ക​ൾ, നി​രോ​ധി​ച്ച നോ​ട്ടു​ക​ൾ, മു​ദ്ര​പ്പ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പ​ല​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി. ഇ​തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട ഷി​നു​വി​നെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ കി​ട്ടാ​തി​രു​ന്ന​ത് ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ ബാ​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് അ​ന്ന​ത്തെ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ​ക​വീ​ട്ടാ​നാ​യി സം​ഘം വീ​ണ്ടും ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ മീ​റ്റ​ർ പ​ലി​ശ സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി വ്യാ​പ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന സം​സാ​രം ശ​ക്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് കാ​യം​കു​ള​ത്തെ പൊ​ലീ​സി​നെ ഗു​ണ്ട​സം​ഘം ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 2016ൽ ​ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത് വി​ല​ങ്ങു​െ​വ​ച്ച ക്വ​േ​ട്ട​ഷ​ൻ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സു​കാ​രെ വെ​ട്ടി​വീ​ഴ്ത്തി​യ​ശേ​ഷം പി​താ​വ് മോ​ചി​പ്പി​ച്ച സം​ഭ​വം സേ​ന​ക്കേ​റ്റ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

Kayamkulam was shocked by the incident of stabbing the police by a gang