ജലരാജാവിന് രാജകീയ വരവേൽപ് നൽകി വീയപുരം ഗ്രാമം

cancel camera_alt നെഹ്റു ട്രോഫിയുമായി വിയപുരത്തെത്തിയ ജലരാജാവ് വിയപുരം ചുണ്ടനും തുഴച്ചിൽകാർക്കും സ്വീകരണം നൽകിയപ്പോൾ By മാധ്യമം ലേഖകൻ ഹ​രി​പ്പാ​ട്: നെ​ഹ്റു ട്രോ​ഫി ജ​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വീ​യ​പു​രം ചു​ണ്ട​നും പ​ള്ളാ​ത്തു​രു​ത്തി ബോ​ട്ട് ക്ല​ബി​നും വീ​യ​പു​ര​ത്ത് രാ​ജ​കീ​യ വ​ര​വേ​ൽ​പ്. നെ​ഹ്​​റു​വി​ന്റെ കൈ​യൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തി​യ വെ​ള്ളി​ക്ക​പ്പു​മാ​യി വി​ജ​യ​ശ്രീ​ലാ​ളി​ത​രാ​യെ​ത്തി​യ ടീ​മി​ന് വീ​യ​പു​രം മാ​ലി​പ്പു​ര​ക്ക്​ സ​മീ​പ​മാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി​യ​ത്‌. കൊ​പ്പാ​റ കാ​രി​ച്ചാ​ൽ അ​ച്ച​ൻ​കോ​വി​ലാ​ർ വ​ഴി നി​ര​വ​ധി യ​ന്ത്ര​വ​ത്കൃ​ത വ​ള്ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബേ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ചു​ണ്ട​ൻ വീ​യ​പു​ര​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത്. പ​മ്പ​യാ​റ്റി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ജ​ല ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ പ്രൗ​ഢി​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ​മാ​രാ​യ അ​ല​ൻ മൂ​ന്നു​തൈ​ക്ക​ൻ, മ​നോ​ജ് ഒ​ന്നാം തു​ഴ, വ​രു​ൺ ശ​ർ​മ എ​ന്നി​വ​രെ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ​പ​ടി, ഡി​പ്പോ ബ്രി​ഡ്ജ്, കോ​യി​ക്ക​ൽ​മു​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​രാ​ധ​നാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചാ​ണ് സ്വീ​ക​ര​ണ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

The village of Veeyapuram gave a royal welcome to the water king