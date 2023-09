ദേശീയപാതയില്‍ ഡ്രൈവറെ മർദിച്ച സംഭവം: പൊലീസ് കേസെടുത്തു

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​രൂ​ര്‍: വാ​ഹ​നം ക​ട​ത്തി​വി​ടാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​റെ മി​നി ബ​സി​ലെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര്‍ മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ അ​രൂ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ഓ​ടെ അ​രൂ​ര്‍ ഐ.​ഒ.​സി പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പി​ന് സ​മീ​പ​മാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ദി​ശ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ലോ​റി​യും മി​നി ബ​സും സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത്. ലോ​റി ഡ്രൈ​വ​ര്‍ പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ സു​ധീ​റി​നാ​ണ് (43) മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​യാ​ള്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ​തോ​ടെ ലോ​റി റോ​ഡി​ന് ന​ടു​വി​ലാ​യി. പി​ന്നീ​ട് മ​റ്റൊ​രാ​ള്‍ എ​ത്തി ലോ​റി പ​മ്പി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റോ​ടെ വാ​ഹ​നം പി​ന്നി​ലേ​ക്ക് ഉ​രു​ണ്ടു​നീ​ങ്ങി. ക​ണ്ടു​നി​ന്ന പ​മ്പി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും നാ​ട്ടു​കാ​രും ക​ല്ലും ക​ട്ട​യും മ​റ്റു​മി​ട്ട് ത​ട​ഞ്ഞ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ഒ​ഴി​വാ​യ​ത്. മി​നി ബ​സ് പൂ​ച്ചാ​ക്ക​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടേ​താ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​യാ​ളു​ടെ വാ​ഹ​നം സു​ഹൃ​ത്താ​യ മ​റ്റൊ​രാ​ളാ​ണ് യാ​ത്രാ​ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നാ​യി കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞെ​ന്നും ഉ​ട​ന്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​രൂ​ര്‍ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി.​എ​സ്. സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ട സു​ധീ​ര്‍ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ​ത്തി പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. ഡ്രൈ​വ​റെ ന​ടു​റോ​ഡി​ല്‍ മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യം പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പി​ലു​ള്ള സി.​സി ടി.​വി​യി​ല്‍ പ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് മി​നി ബ​സ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. Show Full Article

News Summary -

The incident of beating the driver on the national highway: Police registered a case