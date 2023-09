മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം തകരാറിലായി, ദേശീയ പാതയിൽ വാഹനങ്ങള്‍ കുരുങ്ങി

cancel camera_alt എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​ർ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്ന് കാ​ക്കാ​ഴം മേ​ല്‍പാ​ല​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക് By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​ർ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ പാ​ത​യി​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്. കാ​ക്കാ​ഴം റെ​യി​ൽ​വേ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കൊ​ല്ല​ത്തു​നി​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തേ​ക്ക് പോ​യ എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ മ​ധ്യ​ഭാ​ഗ​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ കി​ലോ​മീ​റ്റ​റു​ക​ളോ​ള​മാ​ണ് വാ​ഹ​നം കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ന്ന​ത്. രാ​വി​ലെ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ സ്കൂ​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ടു. അ​ത്യാ​സ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യ രോ​ഗി​ക​ളു​മാ​യി പോ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സു​ക​ളും ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്കി​ൽ വ​ല​ഞ്ഞു. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ പൊ​ലീ​സും ഹൈ​വേ പൊ​ലീ​സു​മെ​ത്തി​യാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്. മ​റ്റൊ​രു എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​ർ എ​ത്തി​ച്ച് ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ എ​ക്സ്ക​വേ​റ്റ​ർ മേ​ൽ​പാ​ല​ത്തി​ന്‍റെ വ​ട​ക്കു ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്ക് നീ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. Show Full Article

bulldozer broke down and vehicles got stuck on the national highway