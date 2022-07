cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഇ​ള​വു​വ​രു​ത്തി അ​ര്‍ഹ​രാ​യ മു​ഴു​വ​ന്‍ ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും റേ​ഷ​ന്‍ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ല്‍ കൊ​ണ്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ച​ട്ടം 118 പ്ര​കാ​രം മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​മേ​യം സ​ഭ ഐ​ക​ക​ണ്​​ഠ്യേ​ന അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചു. 2013ലെ ​ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ഭ​ദ്ര​താ നി​യ​മം ന​ട​പ്പാ​കും​വ​രെ കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ സാ​ര്‍വ​ത്രി​ക റേ​ഷ​ന്‍ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം നി​ല​നി​ന്നി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ്യ ഭ​ദ്ര​ത നി​യ​മം 2016ല്‍ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ റേ​ഷ​ന്‍ സ​മ്പ്ര​ദാ​യം മു​ന്‍ഗ​ണ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി.‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ടെ 43 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ റേ​ഷ​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ള്ള​തെ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. അ​തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 1,54,80,040 പേ​ര്‍ മാ​ത്ര​മാ​ണ് നി​ല​വി​ല്‍ റേ​ഷ​ന്‍ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ല്‍ വ​രു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​ഭ​ദ്ര​ത നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​രാ​കാ​ന്‍ യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ഞ്ചു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ള്‍ മു​ന്‍ഗ​ണ​ന പ​ട്ടി​ക പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള റേ​ഷ​ന്‍ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ല്‍നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. മാ​ര്‍ച്ച് 2023 വ​രെ നി​ര്‍ത്ത​ലാ​ക്കി​യ ടൈ​ഡ് ഓ​വ​ര്‍ ഗോ​ത​മ്പ് വി​ഹി​തം, മു​ന്‍ വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ച മ​ണ്ണെ​ണ്ണ വി​ഹി​തം എ​ന്നി​വ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടൊ​പ്പം മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തി​നു​ള്ള മ​ണ്ണെ​ണ്ണ​യു​ടെ വി​ഹി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് വി​ല കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ​ട്​ നി​യ​മ​സ​ഭ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. Show Full Article

News Summary -

Legislature to include all those who are eligible under the ration limit