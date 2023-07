തടവുകാരെ കാണാനെത്തുന്ന അഭിഭാഷകരെ ജയിൽ കവാടത്തിൽ തടയരുത്​ -​ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ത​ട​വു​പു​ള്ളി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യെ​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രെ ജ​യി​ൽ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു​നി​ർ​ത്ത​രു​തെ​ന്ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി. കേ​സി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ന്​ ത​ട​വു​പു​ള്ളി​ക​ളെ കാ​ണാ​നെ​ത്തു​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്‌​ച അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഭാ​വി​യി​ൽ ഗൗ​ര​വ​ത്തോ​ടെ കാ​ണു​മെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ് പി.​വി. കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്‌​ണ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രെ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ജ​യി​ൽ ക​വാ​ട​ത്തി​ൽ ത​ട​യ​രു​തെ​ന്നും മ​തി​യാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി ജ​യി​ൽ ഡി.​ജി.​പി സ​ർ​ക്കു​ല​ർ ഇ​റ​ക്ക​ണം. ഇ​തി​ന്​ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് ജ​യി​ൽ ഡി.​ജി.​പി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​നും സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച്​ ര​ജി​സ്ട്രി​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​നെ കു​ത്തി​ക്കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വ്​ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ട് ആ​ന്റ​ണി​യു​ടെ വ​ക്കാ​ല​ത്ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഒ​പ്പി​ട്ട് വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​ണാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി അ​ഡ്വ. തു​ഷാ​ർ നി​ർ​മ​ൽ സാ​ര​ഥി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ജ​യി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് 70 ശ​ത​മാ​നം കാ​ഴ്‌​ച ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ആ​ട് ആ​ന്‍റ​ണി അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ജ​യി​ലി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം. Show Full Article

Lawyers visiting prisoners should not be stopped at the jail gate - High Court