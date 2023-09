കുട്ടനാട്​ പാഠമാകും; സി.പി.എം സംഘടന നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചേക്കും

cancel By ബിനു. ഡി ആ​ല​പ്പു​ഴ: കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക്​ സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ പാ​ഠ​മാ​കും. അ​ച്ച​ട​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ വാ​ളോ​ങ്ങി കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ത​ൽ​ക്കാ​ലം നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചേ​ക്കും. ഇ​ങ്ങ​നെ വ​രു​ന്ന​വ​രെ ര​ണ്ട്​​ കൈ​യും നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ട്​ സി.​പി.​ഐ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ല​യി​ട​ത്തും സി.​പി.​എം വി​ടാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ സൂ​ച​ന.

ലോ​ക്ക​ൽ, ഏ​രി​യ, ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ട്​​ ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ പി​ന്നി​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത​ക്കെ​തി​രെ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. തെ​റ്റ്​ തി​രു​ത്ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​യ​ല്ല ഇ​തെ​ന്നും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ​ക്ഷ​ത്തി​ന്​ അ​ഭി​മ​ത​രാ​യ​വ​രു​ടെ പാ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ ന​ടി​ക്കു​ക​യും എ​തി​ർ ശ​ബ്​​ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രെ നി​സ്സാ​ര കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​പി​ച്ച്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​രാ​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ആ​രോ​പി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മാ​ണ്​ കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ൽ 222 പേ​ർ കൂ​ട്ട​ത്തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി വി​ടു​ന്ന​തി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടെ​ത്തി​ച്ച​ത്​. പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നാ​ൽ വ​ലി​യ ദോ​ഷം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന പാ​ഠ​മാ​ണ്​ ഇ​ത്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ശു​ദ്ധി​ക​ല​ശ​മെ​ന്ന പേ​രി​ൽ മ​റ്റ്​ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും സം​ഘ​ട​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വം വ​ഴി​മ​രു​ന്നി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ട്ട​നാ​ട്ടി​ലെ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക്​ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്​​മ പ​ഠ​ന​മി​ല്ലാ​തെ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ജി​ല്ല, ഏ​രി​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ ആ​ദ്യം ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ടു​ത്ത​ത്. ലോ​ക്ക​ൽ, ബ്രാ​ഞ്ച്​ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നീ​ണ്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​ക്ക്​ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. കൊ​ഴി​ഞ്ഞു​പോ​കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ​ത​ന്നെ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ന്നു​​ണ്ട്. ​ ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ വി​​ഭാ​​ഗീ​​യ​​ത അ​​ന്വേ​​ഷി​​ക്കാ​​ൻ മു​ൻ എം.​പി പി.​കെ. ബി​​ജു​​വും മു​ൻ മ​ന്ത്രി ടി.​​പി. രാ​​മ​​കൃ​​ഷ്ണ​​നും അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ളാ​​യ ക​​മീ​​ഷ​​നെ​ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​വ​ർ സ​​മ​​ർ​​പ്പി​​ച്ച റി​​പ്പോ​​ർ​​ട്ടി​​​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ്​ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 40 പേ​രെ ത​രം​താ​ഴ്ത്തി. മൂ​ന്ന് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യ പി.​പി. ചി​ത്ത​ര​ഞ്ജ​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​യെ​പോ​ലും ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക്​ ത​രം​താ​ഴ്ത്തി. അ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ നേ​തൃ​മാ​റ്റ​മെ​ന്ന അ​പൂ​ർ​വ ന​ട​പ​ടി​ക്കും പാ​ർ​ട്ടി മു​തി​ർ​ന്നു. Show Full Article

Kuttanad will be a lesson; The CPM organization may stop the proceedings