കുമ്പളയിലെ വിദ്യാർഥിയുടെ മരണം; പൊലീസിന് വീഴ്ചയില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കാസർകോട്: കുമ്പളയിൽ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ നിർത്താതെ പോയ വാഹനം പൊലീസ് പിന്തുടർന്നതിന് പിന്നാലെ അപകടത്തിൽപെട്ട് വിദ്യാർഥി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പൊലീസിന് വീഴ്ചയില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്‍റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തില്‍ മരിച്ച ഫർഹാസിന്‍റെ കുടുംബത്തിന്‍റെ പരാതിയും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർഥികളുടെ മൊഴിയും തമ്മിൽ വൈരുധ്യമുണ്ട്. പൊലീസുകാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മോശമായ പെരുമാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാഹനത്തിന് പൂർണ ഫിറ്റ്‌നസില്ല എന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് പറയുന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്നത് വിദ്യാർഥികളാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിന് ശേഷമെന്ന് ആരോപണം നേരിട്ട പൊലീസുകാർ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകി. പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറി. പൊലീസിനെ കണ്ട് നിർത്താതെ ഓടിച്ചുപോയ കാർ തലകീഴായി മറിഞ്ഞ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അംഗടിമുഗർ ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥി ഫർഹാസ് (17) ആണ് മരിച്ചത്. ആഗസ്റ്റ് 25നാണ് സംഭവം നടന്നത്. സ്‌കൂളിൽ ഓണപ്പരിപാടി നടന്ന ദിവസമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. Show Full Article

News Summary -

Kumbala students death Crime branch preliminary report that there is no fault on the part of the police