cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ന​ട​ത്തി​പ്പി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച തു​ക ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​വും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി അ​റി​യി​ച്ചു. 99.91 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക്​ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്.

ഇ​തി​ൽ 87.20 കോ​ടി​യു​ടെ ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് 78.73 കോ​ടി രൂ​പ റി​ലീ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ ബി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല ട്ര​ഷ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ 40.37 കോ​ടി രൂ​പ ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പ് പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​തു​കാ​ര​ണം 38.36 കോ​ടി രൂ​പ മാ​ത്ര​മേ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ബി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 40.37 കോ​ടി രൂ​പ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 105 കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് പ്ലാ​ൻ ഫ​ണ്ടാ​യി കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഈ ​തു​ക​ക്കു​പു​റ​മെ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​പ​ക്ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന 40.37 കോ​ടി രൂ​പ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ധ​ന​കാ​ര്യ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ല​ഭ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. Show Full Article

News Summary -

KSRTC did not lose the amount sanctioned by the government