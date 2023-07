വിദ്യാർഥിനിയുമായി സംസാരിച്ചതിന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി കണ്ടക്ടർ യുവാവിനെ തള്ളിയിട്ടെന്ന്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസിനുള്ളിൽ കണ്ടക്ടർ യുവാവിനെ തള്ളിയിട്ടു. തിരുവനന്തപുരം വെള്ളറട ഡിപ്പോയിലാണ് സംഭവം. കണ്ടക്ടർ കെ. സുരേഷ് കുമാറാണ് യുവാവിനെ തള്ളിയിട്ടത്.

വിദ്യാർഥിനിയുടെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. കണ്ടക്ടർ യുവാവുമായി തർക്കത്തിലേർപ്പെടുകയും പിന്നീട് തള്ളിയിടുകയുമായിരുന്നു.

ആരും പരാതി നൽകാത്തതിനാൽ കേസെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

KSRTC conductor pushed the young man away for talking to the student