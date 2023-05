cancel camera_alt എ​ൽ. ര​മേ​ശ​ൻ, പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വൈ​ക്കം: കെ.​പി.​എം.​എ​സ്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി എ​ൽ. ര​മേ​ശ​നെ​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി പു​ന്ന​ല ശ്രീ​കു​മാ​റി​നെ​യും വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മ​റ്റ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: പി.​എ. അ​ജ​യ​ഘോ​ഷ് (വ​ർ​ക്കി​ങ് പ്ര​സി), അ​ഡ്വ. എ. ​സ​നീ​ഷ്​​കു​മാ​ർ, ടി.​ജി. ഗോ​പി, പി.​എ​ൻ. സു​ര​ൻ (വൈ​സ് പ്ര​സി), എ​ൻ. ബി​ജു (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര), പി.​വി. ബാ​ബു, ഡോ. ​ആ​ർ. വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, എ.​പി. ലാ​ൽ​കു​മാ​ർ (അ​സി. സെ​ക്ര), സാ​ബു ക​രി​ശ്ശേ​രി (ട്ര​ഷ). വൈ​ക്ക​ത്ത്​​ ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. Show Full Article

KPMS: L. Rameshan is the President and Punnala Sreekumar is the General Secretary