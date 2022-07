എൽ.ഡി.എഫിലെ അതൃപ്തർ ആരൊക്കെയെന്ന് കെ.പി.സി.സി വ്യക്തമാക്കണം -മോൻസ് ജോസഫ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ അ​തൃ​പ്ത​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ അ​ട​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കാ​നുള്ള​ കെ.​പി.​സി.​സി​യു​​​ടെ ന​വ​സ​ങ്ക​ൽ​പ്​ ചി​ന്ത​ൻ ശി​ബി​ര​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നത്തോട് പ്രതികരിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗം. എൽ.ഡി.എഫിലെ അതൃപ്തർ ആരൊക്കെയെന്ന് കെ.പി.സി.സി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് എം.എൽ.എ ആവശ്യപ്പെട്ടു. യു.ഡി.എഫ് ആരെയും പറഞ്ഞുവിട്ടിട്ടില്ല. അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിലർ എൽ.ഡി.എഫിലേക്ക് പോയതെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി.

കോഴിക്കോട് നടന്ന കെ.​പി.​സി.​സി​യു​​​ടെ ന​വ​സ​ങ്ക​ൽ​പ്​ ചി​ന്ത​ൻ ശി​ബി​ര​ത്തി​ലാണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​മെ​ന്നും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ അ​തൃ​പ്ത​രെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ എത്തിക്കാൻ പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കുമെന്നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കെ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ജ​ന​കീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ട​തു നി​ല​പാ​ടു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്ക്​ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വ​ല​തു​പ​ക്ഷ​ന​യ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഏ​റെ​ക്കാ​ലം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ ചി​ന്ത​ൻ ശി​ബി​രം അ​ഭി​പ്രാ​യ​​പ്പെ​ട്ടു. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്കു​ വ​രാ​ൻ പ​ല​രും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ത്വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി, അ​ധി​കാ​ര പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്ന ഏ​ക അ​ജ​ണ്ട​യി​ൽ തൃ​പ്ത​രാ​കാ​ത്ത​വ​രും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലു​ണ്ട്. അ​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്ന​ണി വി​ട്ട്​ പു​റ​ത്തു​വ​രേ​ണ്ടി​വ​രും. ഈ ​ക​ക്ഷി​ക​ളെ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ സ്വാ​ഗ​തം​ ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ സു​ധാ​ക​ര​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അതേസമയം, കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് (എം) ​യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​മെ​ന്ന ചി​ന്ത അ​സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണെ​ന്ന്​ പാ​ർ​ട്ടി സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ജോ​ർ​ജ് പ്രതികരിച്ചു. സു​ധാ​ക​ര​ന്‍റേ​ത്​ മ​ല​ർ​പ്പൊ​ടി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ സ്വ​പ്​​ന​മാ​ണ്. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണ്. കു​ഴ​പ്പ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ല. ഇ​പ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ വി​ല മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം. ഞ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മു​ത​ല​ക്ക​ണ്ണീ​ർ ഒ​ഴു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ല. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ദ​യ​നീ​യ അ​വ​സ്ഥ കേ​ര​ളം കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്തി​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെന്നും സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ജോ​ർ​ജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. Show Full Article

KPCC should clarify who are the disaffected in LDF - Mons Joseph