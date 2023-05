കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഹബ്ബായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് കെ.പി ശശികല

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് തിരുവനന്തപുരം : കേരളം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ഹബ്ബായി മാറിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.പി ശശികല. മാറാട് ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി ജില്ലാ സമിതി നടത്തിയ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ധര്‍ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവർ. ലോകത്തെവിടെ ആക്രമണം നടന്നാലും അതിനു പിന്നിലെ സൂത്രധാരന്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കേരളത്തില്‍നിന്നാണ്. അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന ഇടതു വലതു മുന്നണികളാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദികൾ. വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യമിട്ടു ഇവിടത്തെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് കേരളത്തെ തീവ്രവാദികളുടെ ഹബ്ബ് ആക്കിമാറ്റിയതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കിളിമാനൂര്‍ സുരേഷിനെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ധര്‍ണയിൽ സംസ്ഥാന വക്താവ് ആര്‍.വി ബാബു മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മഞ്ഞപ്പാറ സുരേഷ് സംസ്ഥാന സംഘടനാ സെക്രട്ടറി സി. ബാബു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ. പ്രഭാകരന്‍ സംസ്ഥാന ട്രഷറര്‍ പി. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംസാരിച്ചു Show Full Article

KP Sasikala says that Kerala has become a hub of terrorism