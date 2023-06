‘ട്രെയിൻ കത്തിച്ച പ്രസൂൺ ജിത്ത് കണ്ണൂരിലെത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ്, ജോലിയില്ലാതെ നടന്നതിനാൽ മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടായി’ -ഐ.ജി നീരജ് കുമാർ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കണ്ണൂർ: കണ്ണൂരിൽ ​ട്രെയിൻ കത്തിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പശ്ചിമ ബംഗാൾ 24 സൗത്ത് പാർഗാനസ് സ്വദേശി പ്രസൂൺ ജിത്ത് സിഗ്ദർ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് കണ്ണൂരിലെത്തിയതെന്ന് ​ഐ.ജി നീരജ് കുമാർ ഗുപ്ത. ‘അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളാണ് പ്രതി. കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹോട്ടലുകളിൽ വെയ്റ്ററായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. മാനസിക പ്രശ്നമുള്ള ഇയാൾ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. രണ്ട് വർഷത്തോളം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ശേഖരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്ത ഇയാൾ പിന്നീട് ഭിക്ഷാടനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഒരു ജോലിയുമില്ലാതെ നടന്നതിനാൽ പ്രതിക്ക് മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടായി. ട്രെയിന് തീവെച്ചതിന് വേറെ കാരണമില്ല’ -ഐ.ജി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പുമായി പ്രതിക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി ഇതുവരെ വിവരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഐ.ജി പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഇലക്ട്രീഷ്യനായിരുന്നു. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാചക തൊഴിലാളിയായും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസിൽ തീയിടാൻ കാരണം സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ഭിക്ഷയെടുക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തതിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുള്ള വിരോധമെന്നാണ് പ്രതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇയാൾ തീവെപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ട്രാക്ക് പരിസരത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതായി സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു. ബി.പി.സി.എല്‍ ഗോഡൗണിലെ ജീവനക്കാരന്‍റെ മൊഴിയും പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ ഒ​ന്ന​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് കണ്ണൂർ റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ എ​ട്ടാം യാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിന്റെ ബോഗിക്ക് തീയിട്ടത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 11ഓ​ടെ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച ട്രെയിനിന്റെ പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ജ​ന​റ​ൽ കോ​ച്ചി​നാ​ണ് തീ​യി​ട്ട​ത്. മ​റ്റു കോ​ച്ചു​ക​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് വേ​ർ​പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ൽ തീ​പ​ട​രു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നാ​യി. പു​ല​ർ​ച്ചെ ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ തീ​യ​ണ​ച്ചു. ​ട്രെ​യി​നി​ന്റെ ശു​ചി​മു​റി​യു​ടെ ചി​ല്ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ലാ​ണ്. ക്ലോ​സ​റ്റി​ൽ​ നി​ന്ന് വ​ലി​യ ക​ല്ല് ക​ണ്ടെ​ത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം ബോഗിക്ക് തീ വെച്ചത് ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചാണോ എന്നത് ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിക്കാൻ ഇന്നലെ വൈകീട്ട് വീണ്ടും ബോഗിയിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലം കൂടി ലഭിച്ചാലേ കൂടുതൽ നടപടി ഉണ്ടാകൂ. Show Full Article

Kannur Train Fire: Prasoon Jeet Sigdar reached Kannur three days ago and was under stress as he was jobless - IG Neeraj Kumar