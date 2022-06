ആദിവാസി വനിത രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമപൗരയാൻ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ കത്ത്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കോഴിക്കോട് : ആദിവാസി വനിത രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമപൗരയാൻ പിന്തുണ നൽകണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശനും ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ കത്ത്. മുർമു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ആദിവാസി വനിത രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമപൗരയാകുമെന്ന് കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഭരണരംഗത്തെ മികവും പരിചയ സമ്പത്തും ദ്രൗപതി മുർമുവെന്ന വനിതയെ രാഷ്ട്രപതി പദവിയിൽ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി മുർമു ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ടത് എല്ലാ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെയും ആവശ്യമാണ്.

തന്റെ ജീവിതം സമൂഹത്തെ സേവിക്കുന്നതിനും, ദരിദ്രരെയും അധഃസ്ഥിതരെയും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരെയും ശാക്തീകരിക്കുന്നതിനും സമർപ്പിച്ച ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇടതുപക്ഷം തയാറാവണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി തയാറാവണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് എഴുതിയ കത്തിലും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Show Full Article

News Summary -

K. Surendran's letter asking for support for the first citizen of the tribal women nation