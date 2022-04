കെ റെയിൽ സംവാദം തുടങ്ങി; അനുകൂലിക്കാൻ മൂന്നു പേർ, എതിർക്കാൻ ഒരാൾ മാത്രം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്കിടെ കെ. റെയിൽ അധികൃതർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സി​ൽ​വ​ർ ലൈ​ൻ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച സം​വാ​ദം തുടങ്ങി. രാ​വി​ലെ 11ന്​ ​താ​ജ്​ വി​വാ​ന്ത​യി​ലാ​ണ്​ സം​വാ​ദം ആരംഭിച്ചത്. മു​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗം സു​ബോ​ധ്​ ജെ​യി​ൻ, ഡോ. ​കു​ഞ്ചെ​റി​യ പി.​ ഐ​സ​ക്, എ​സ്.​എ​ൻ. ര​ഘു​ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ദ്ധ​തി​യെ അ​നു​കൂ​ലി​ച്ചും പ​ദ്ധ​തി​യെ എ​തി​ർ​ത്ത്​ ആ​ർ.​വി.​ജി. മേ​നോ​നും​ സം​സാ​രി​ക്കും.

ജോ​സ​ഫ്​ സി.​ മാ​ത്യു​വി​നെ സം​വാ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ ക്ഷ​ണി​ച്ച ​ശേ​ഷം കാ​ര​ണ​മൊ​ന്നും പ​റ​യാ​തെ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്​ വ​ലി​യ വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ സം​വാ​ദ​ത്തി​​ന്‍റെ ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ശു​ദ്ധി​യി​ൽ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ അ​ലോ​ക്​​വ​ർ​മ​യും ജോ​സ​ഫ്​ സി.​ മാ​ത്യു​വി​ന്​ പ​ക​ര​ക്കാ​ര​നാ​യി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ശ്രീ​ധ​ർ രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​നും സം​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റി. പ​ക​ര​ക്കാ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും അ​വ​സാ​ന നി​മി​ഷ​ത്തി​ലെ അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്​ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ​രെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്​ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വാ​ദ​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ ക്ഷ​ണി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട്​ പി​ന്മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ്​ അ​ലോ​ക്​ വ​ർ​മ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ വി​മ​ർ​ശ​നം. എ​ന്നാ​ൽ കെ റെ​യി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​നീ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടി​ട്ടി​​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് മ​റു​വാ​ദം. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ലോ​ക്​ വ​ർ​മ​യു​ടെ ക​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​ത്ത​ത്. Show Full Article

News Summary -

K Rail debate begins; Three to support and one to oppose