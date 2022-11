16 വയസ്സെന്ന് പീഡനക്കേസ് പ്രതി; 19 വയസ്സുള്ള വിവാഹിതനെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: ബാലനീതി നിയമപ്രകാരം പ്രായം കണക്കാക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് മതിയായ രേഖയല്ലെന്ന്​ ഹൈകോടതി. സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ തദ്ദേശസ്ഥാപനം നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റോ മാത്രമേ ഇതിനായി പരിഗണിക്കാവൂവെന്നും ജസ്റ്റിസ്​ ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ്​ വ്യക്തമാക്കി. 13കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയായ അസം സ്വദേശിയായ യുവാവിന്‍റെ ഹരജി തള്ളിയാണ്​ ഉത്തരവ്​. പീരുമേട്ടിലെ എസ്റ്റേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിലെ പ്രതിയായ ഹരജിക്കാരൻ ജൂൺ മൂന്നിനാണ്​ അറസ്റ്റിലായത്​. ആധാർ കാർഡ്​ പ്രകാരം തനിക്ക് 16 വയസ്സേയുള്ളൂവെന്നും ജാമ്യം നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ്​ ഹൈകോടതിയിൽ ഹരജി നൽകിയത്​. 2006 ജനുവരി രണ്ടാണ് ജനനത്തീയതിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബാലനീതി നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടിയാണ് തനിക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്നും ഹരജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി അസം ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കി. എന്നാൽ, ഈ വാദത്തെ എതിർത്ത പ്രോസിക്യൂഷൻ, പ്രതിയുടെ ജനനത്തീയതി 2003 ഫെബ്രുവരി 13 ആണെന്ന്​ തെളിയിക്കുന്ന സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി. ഇയാൾ വിവാഹിതനാണെന്നും 19 വയസ്സുണ്ടെന്നും വിശദീകരിച്ചു. തുടർന്നാണ്​ പ്രതിയുടെ പ്രായം ഉറപ്പിക്കാൻ സ്കൂളോ തദ്ദേശ സ്ഥാപനമോ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ വേണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്​. ഈ രണ്ട്​ രേഖയുടെയും അഭാവത്തിൽ പ്രായം നിർണയിക്കാനുള്ള വൈദ്യപരിശോധനയാണ് നിയമത്തിൽ നിർദേശിക്കുന്നതെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, പ്രതിക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തി ജാമ്യഹരജി തള്ളുകയായിരുന്നു. Show Full Article

Juvenile Justice Act: High Court says Aadhaar card is not enough to calculate age