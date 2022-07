പൊലീസ് സേനയെ അടിമകളാക്കി മാറ്റിയെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കെമാൽപാഷ

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ പൊലീസ് സേനയെ അടിമകളാക്കി മാറ്റുകയാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി. കെമാൽപാഷ. പൊലീസുകാർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. അന്തസായി ജോലി ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് സാധിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ കണക്കാക്കുന്നില്ലെന്നും കെമാൽപാഷ പറഞ്ഞു.

വിമർശം ഉയർത്തുന്നവർക്കെതിരെ കലാപാഹ്വാനത്തിന് കേസ് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അറസ്റ്റ് നടക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ നീക്കത്തിൽ അസ്വഭാവികതയുള്ളതായി തോന്നുന്നു. നീതിയുടെ ഭാഗം നോക്കണം. പി.സി ജോർജിന് ജാമ്യം നൽകാനുള്ള ജഡ്ജിയുടെ തീരുമാനം ഉചിതമാണ്. നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയുടെ അന്തസ് ഉയർത്തി പിടിച്ച നടപടിയാണിത്. പണ്ടത്തെ കേരളാ പൊലീസ് ഇത്തരത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു. സ്വന്തമായി കുറച്ച് നല്ലെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത് മൊത്തമായി പണയപ്പെടുത്തിയെന്നും കെമാൽപാഷ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Justice Kemal Pasha said that the police force has been turned into slave