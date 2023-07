കോടതിവിധിയിൽ സന്തോഷം; കൂടെ നിന്നവർക്ക് നന്ദി -അബ്ദുൽ സമദ് മാസ്റ്റർ

cancel camera_alt അബ്ദുൽ സമദ് മാസ്റ്റർ, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്​​ദ​നി By മു​ള​വൂ​ർ സ​തീ​ഷ് ശാ​സ്താം​കോ​ട്ട: സ്ഥി​ര​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജാ​മ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ ഇ​ള​വ് ല​ഭി​ച്ച സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​യി​ൽ അ​തി​യാ​യ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പി.​ഡി.​പി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ർ മ​അ്​​ദ​നി​യു​ടെ പി​താ​വ് അ​ബ്ദു​ൽ സ​മ​ദ് മാ​സ്റ്റ​ർ. പ്രാ​ർ​ഥി​ച്ച​വ​രോ​ടും കൂ​ടെ നി​ന്ന​വ​രോ​ടും ഏ​റെ ന​ന്ദി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

രോ​ഗ​ബാ​ധി​ത​നാ​യി മ​അ്​​ദ​നി​യു​ടെ കു​ടും​ബ വീ​ടാ​യ മൈ​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി തോ​ട്ടു​വാ​ൽ മ​ൽ​സി​ലി​ൽ ക​ഴി​യു​ക​യാ​ണ് അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്​ മാ​സ്റ്റ​ർ.ഓ​ർ​മ​ക്കു​റ​വ് കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സു​​പ്രീം​കോ​ട​തി​വി​ധി മ​അ്ദ​​നി​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നീ​തി വൈ​കി​യാ​ലും അ​ന്തി​മ​മാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്​ മാ​സ്റ്റ​ർ ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ കേ​സി​ല​ട​ക്കം അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് മ​ക​നെ കാ​ണ​​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​വും അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​മ​ദ്​ മാ​സ്​​റ്റ​ർ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ജാ​മ്യ​വ്യ​വ​സ്ഥ​​യി​ൽ ഇ​ള​വ്​ തേ​ടി ആ​​​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച മ​അ്​​ദ​നി​ക്ക്​ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി മോ​ശ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ശാ​സ്തം​കോ​ട്ട​യി​ലെ​ത്താ​നാ​വാ​ത്ത​തി​ൽ ഏ​റെ ദുഃ​ഖി​ത​നാ​യി​രു​ന്നു പി​താ​വ്. അ​പ്പോ​ഴും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യി​ൽ ത​ന്നെ അ​ദ്ദേ​ഹം ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഒ​ടു​വി​ൽ പ​ര​മോ​ന്ന​ത നീ​തി​പീ​ഠം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ ദൈ​വ​​ത്തോ​ട്​ ന​ന്ദി​പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം. മ​അ്​​ദ​നി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന മ​ത​പാ​ഠ​ശാ​ല​യാ​യ അ​ൻ​വാ​ർ​ശ്ശേ​രി​യും കോ​ട​തി​വി​ധി​യി​ൽ ആ​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും ആ​ഹ്ലാ​ദ​ത്തി​ലു​മാ​ണ്.മ​അ്​​ദ​നി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യാ​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വ​​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​ൻ​വാ​ർ​ശ്ശേ​രി​യി​ലാ​ണ്.മ​അ്​​ദ​നി​യു​​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം പി.​ഡി.​പി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും മ​അ്​​ദ​നി​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വ​ന്ന കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ ആ​ശ്വാ​സ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. Show Full Article

Joy in judgment; Thank you to those who have been with me -Abdul Samad Master