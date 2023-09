ജെയ്കിന് ലീഡ് ഒരു ബൂത്തിൽ മാത്രം; ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് എൽ.ഡി.എഫ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തകർപ്പൻ വിജയം നേടുമ്പോൾ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ തകർന്നടിഞ്ഞ് എൽ.ഡി.എഫ്. എൽ.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിലുള്ള പു​തു​പ്പ​ള്ളി, പാ​മ്പാ​ടി, വാ​ക​ത്താ​നം, അ​ക​ല​ക്കു​ന്നം, മ​ണ​ർ​കാ​ട്, കൂ​രോ​പ്പ​ട എന്നീ ആറു പഞ്ചായത്തുകളിലും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വ്യക്തമായ ലീഡ് നേടി. ഒറ്റ ബൂത്തിൽ മാത്രമാണ് എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജെയ്ക് സി. തോമസ് ലീഡ് നേടിയത്. മീനടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 153-ാം ബൂത്തിലാണ് 165 വോട്ടിന്‍റെ ലീഡ് ജെയ്ക് പിടിച്ചത്. സ്വന്തം വീട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബൂത്തിലും മന്ത്രി വി.എൻ വാസവന്‍റെ ബൂത്തിലും ജെയ്ക് പിന്നിലായി. വി.എൻ വാസവന്‍റെ ബൂത്തിൽ 241 വോട്ട് മാത്രമാണ് ജെയ്ക് നേടിയത്. പുതുപ്പള്ളിയിൽ 13 റൗണ്ടുകളായാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടന്നത്. ഇതിൽ രണ്ടായിരത്തിലധികം വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് എല്ലാം റൗണ്ടിലും ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍റെ ലീഡ് നില. ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2816, രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2671, മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2911, നാലാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2962, അഞ്ചാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2989, ആറാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2515, ഏഴാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2767, എട്ടാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2949, ഒമ്പതാം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -2806, പത്താം റൗണ്ടിൽ ലീഡ് -3133 എന്നിങ്ങനെയാണ് ലീഡ് നില. വാശിയേറിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർപ്പൻ വിജയമാണ് യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നേടിയത്. നാൽപതിനായിരത്തോളം വോട്ടിന്‍റെ ലീഡിലാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മന് ലഭിച്ചത്. യു.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിലുള്ള മീ​ന​ടം, അ​യ​ർ​കു​ന്നം പഞ്ചായത്തുകളിലും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ലീഡ് പിടിച്ചു. Show Full Article

Jaick C Thomas only has the lead in one booth; The LDF has collapsed in Puthuppally Bye Election