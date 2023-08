‘വീടും സ്ഥലവും ദേശീയപാതയോരത്തെ കടമുറികളും’; ജെയ്ക് സി. തോമസിന്​ രണ്ട്​ കോടി രൂപയിലധികം ആസ്തി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോട്ടയം: സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കത്തുന്നതിനിടെ നാമനിർദേശ പത്രികയിൽ സ്വത്ത് വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥി ജെയ്ക് സി. തോമസ്.

വീടും സ്ഥലവും ദേശീയ പാതയോരത്തെ കടമുറികളും തന്‍റെയും ഭാര്യയുടെയും ബാങ്ക്​ ബാലൻസുമൊക്കെയായി 2,07,98,117 രൂപയാണ് ജെയ്​ക്കിന് സമ്പാദ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 2,00,69,101 രൂപ ഭൂസ്വത്താണ്​. ഇതിൽ പണമായി കൈയിലും ബാങ്കിലുമായി ഉള്ളത് 1,07, 956 രൂപയാണ്. ഭാര്യയുടെ പക്കൽ പണവും സ്വർണവുമായി 5,55,582 രൂപയുമുണ്ട്. ബാധ്യതയായി ജെയ്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് 7,11,905 രൂപയാണ്. Show Full Article

Jaick C Thomas has assets of more than two crore rupees