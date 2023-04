cancel By വെബ് ഡെസ്ക് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: അ​സ​ത്യ​ജ​ഡി​ല​മാ​യ വ​സ്​​തു​ത​ക​ൾ നി​ര​ത്തി കേ​ര​ള​ത്തെ ലോ​ക​ത്തി​നുമു​ന്നി​ൽ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം മോ​ശ​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വ​ർ​ഗീ​യ​ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ‘ദ ​കേ​ര​ള സ്​​റ്റോ​റി’ സി​നി​മ​ക്ക് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നാ​നു​മ​തി ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്നും വ​ർ​ഗീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക​ടു​ത്ത ഇ​സ്​​ലാ​മോ​ഫോ​ബി​യ പ​ര​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സം​സ്​​ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ര​ണ​മെ​ന്നും ഐ.​എ​ൻ.​എ​ൽ സം​സ്​​ഥാ​ന ജ​നറൽ​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കാ​സിം ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ല്ലാ നി​ല​ക്കും നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സൃ​ഷ്​​ടി​യാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ മ​ത​ദ്വേ​ഷം പ​ര​ത്തു​ക​യും ജ​ന​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ത​മ്മി​ൽ അ​ക​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സി​നി​മ​യെ അ​തിന്റെ പാ​ട്ടി​ന് വി​ടു​ന്ന​ത് ഗു​രു​തര​ സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്​​ടി​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും പൊ​ലീ​സ്​ മേ​ധാ​വി​ക്കും അ​യ​ച്ച ക​ത്തി​ൽ കാ​സിം ഇ​രി​ക്കൂ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

INL should not give permission to the hate film 'The Kerala Story'