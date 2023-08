വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയെ തടഞ്ഞ സംഭവം: 100ലേറെ പേർക്കെതിരെ കേസ്

cancel camera_alt എറണാകുളം സെൻറ് മേരീസ് ബസിലിക്കയിൽ പ്രാർഥിക്കാനെത്തിയ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി മാർ സിറിൽ വാസിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർന്നപ്പോൾ കനത്ത പൊലീസ് കാവലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു By വെബ് ഡെസ്ക് കൊ​ച്ചി: എ​റ​ണാ​കു​ളം സെൻറ് മേ​രീ​സ് ബ​സി​ലി​ക്ക​യി​ൽ ഇന്നലെ മാ​ർ​പാ​പ്പ അ​യ​ച്ച പ്ര​തി​നി​ധിയെ തടഞ്ഞ് സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കണ്ടാലറിയാവുന്ന 100ലേറെ പേർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. സെൻട്രൽ പൊലീസാണ് പള്ളി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തത്.

ഇന്നലെ വൈകീ​ട്ട് അ​ഞ്ച​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ങ്ക​മാ​ലി അ​തി​രൂ​പ​ത​യി​ലെ കു​ർ​ബാ​ന ത​ർ​ക്കം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ർ​പാ​പ്പ അ​യ​ച്ച പ്ര​തി​നി​ധി മാ​ർ സി​റി​ൽ വാ​സിലിനെയാണ് വിമത വിഭാഗം തടഞ്ഞത്. വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി എ​റ​ണാ​കു​ളം സെൻറ് മേ​രീ​സ് ബ​സി​ലി​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി​യപ്പോൾ തടയുകയായിരുന്നു. ​സം​ഘ​ർ​ഷ സാ​ധ്യ​ത ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

അ​തി​രൂ​പ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യു​ടെ​യും അ​ൽ​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്കം വ​ലി​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ചു. ഏ​റെ​നേ​രം ബ​സി​ലി​ക്ക​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ഉ​ന്തും ത​ള്ളു​മു​ണ്ടാ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന്, ക​ന​ത്ത പൊ​ലീ​സ് കാ​വ​ലി​ൽ ബ​സി​ലി​ക്ക​യു​ടെ വ​ശ​ത്തെ ഗേ​റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ് സി​റി​ൽ വാ​സി​ൽ ബ​സി​ലി​ക്ക​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്. രാ​ത്രി എ​ട്ടു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് അ​ക​മ്പ​ടി​യി​ൽ മാ​ർ സി​റി​ൽ വാ​സി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. തി​രി​ച്ചി​റ​ങ്ങു​ന്ന വേ​ള​യി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു.

കു​ർ​ബാ​ന ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ സി​റി​ൽ വാ​സി​ലി​ന്‍റെ നി​യ​മ​നം മു​ത​ലേ അ​തി​രൂ​പ​ത സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി​യും അ​ൽ​മാ​യ​രും എ​തി​ർ​പ്പു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. താ​ൻ ഏ​കീ​കൃ​ത കു​ർ​ബാ​ന അ​ർ​പ്പ​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​താ​ണ് ജ​നാ​ഭി​മു​ഖ കു​ർ​ബാ​ന അ​നു​കൂ​ലി​ക​ളെ ചൊ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

incident of blocking the Vatican representative: case against more than 100 people