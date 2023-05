രാജ്യത്ത്​ കാട്ടാനകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധിച്ചത്​ കേരളത്തിൽ

cancel By ടി. ​ജു​വി​ൻ കോ​ട്ട​യം: കേ​ര​ള​മ​ട​ക്കം നാ​ല്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ന​ക​ളു​ടെ ക​ണ​ക്കെ​ടു​പ്പ്​ ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ന​ക​ളു​ടെ പെ​രു​പ്പം വീ​ണ്ടും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു. 1993 മു​ത​ൽ 2017വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 63 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 1993ൽ 3500 ​കാ​ട്ട​ന​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 2017ൽ 5706 ​എ​ണ്ണ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ആ​ന​പ്പെ​രു​പ്പ​ത്തി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ ശ​രാ​ശ​രി 17.2 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. കേ​ന്ദ്ര വ​നം പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്രോ​ജ​ക്ട്​ എ​ലി​ഫ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2020ൽ ​പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.1993ൽ ​രാ​ജ്യ​ത്താ​കെ 25,569 ആ​ന​ക​ളാ​ണു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 2017ൽ ​ഇ​ത്​ 29,964 ആ​യെ​ന്ന്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ​പ​റ​യു​ന്നു.മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ലും അ​രു​ണാ​ച​ലി​ലും ഈ ​കാ​ല​ത്ത്​ എ​ണ്ണം കു​റ​ഞ്ഞു. മേ​ഘാ​ല​യ​യി​ൽ 2872 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 1754 ലേ​ക്കും അ​രു​ണാ​ച​ലി​ൽ 2102ൽ ​നി​ന്ന്​ 1614 ലേ​ക്കു​മാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. യ​ഥാ​ക്ര​മം 38.9 ശ​ത​മാ​നം, 23.2 ശ​ത​മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ കു​റ​വ്. ക​ർ​ണാ​ട​ക 5500-6049, അ​സം 5524-5719, ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ 2307-2761, ഒ​ഡി​ഷ 1750-1976 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ർ​ധ​ന.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 1993ൽ 11,027 ​ആ​ന​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 2017 ആ​യ​പ്പോ​ൾ 10,139 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. അ​തേ​സ​മ​യം, ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​യി​ൽ 11,353 എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ 14,612 ആ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു. കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ 2314 എ​ണ്ണ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ 3128 ആ​യി. ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​യി​ൽ 875ൽ​നി​ന്ന്​ 2085 എ​ണ്ണ​മാ​യി വ​ർ​ധി​ച്ചു​വെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലു​ണ്ട്.ആ​ന​ക​ളെ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ളി​ട​ത്തു​നി​ന്ന്​ കു​റ​വു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​പ്പാ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ആ​ന​ശ​ല്ല്യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​മെ​ന്ന്​ വ​നം​വ​കു​പ്പ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​ന്നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. Show Full Article

In the country, wild elephants have increased the most in Kerala