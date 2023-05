cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ചേ​ര്‍ത്ത​ല: ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന നീ​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ സെ​ന്റ​റ​ല്ലാ​തി​രു​ന്ന സ്‌​കൂ​ള്‍ ഹാ​ള്‍ടി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക്​ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ​രാ​തി. ചേ​ര്‍ത്ത​ല ഗ​വ. ഗേ​ള്‍സ് സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ പേ​രാ​ണ്​ ഹാ​ൾ​ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​ത്തി​നു മു​ന്നേ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും സെ​ന്റ​റ​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​ഞ്ഞ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ കു​റ​പ്പം​കു​ള​ങ്ങ​ര, ത​ണ്ണീ​ര്‍മു​ക്കം സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ എ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഹാ​ള്‍ ടി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി യോ​ജി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി​ച്ചി​ല്ല. ഒ​രു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ പൂ​ര്‍ണ പ്ര​യ​ത്‌​ന​മാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പി​ഴ​വു​മൂ​ലം ന​ഷ്ട​മാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നാ​ണ് വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും പ​രാ​തി.ചെ​ങ്ങ​ന്നൂ​ര്‍ ഏ​ന​ക്കാ​ട് പെ​രു​ങ്ങി​ലി​പു​രം ഉ​ളു​ന്തി കു​റ്റി​യേ​ട​ത്ത് എ​സ്.​ആ​ര്‍. കാ​ര്‍ത്തി​ക, പെ​രു​ങ്ങ​ലി​പു​രം ക​ളീ​ക്ക​ല്‍ കെ.​എ​ന്‍. ക്ല​റി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ളി​നു​മു​ന്നി​ല്‍ ഏ​റെ​നേ​രം കാ​ത്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യൊ​ന്നു​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. Show Full Article

In school hall ticket which was not center; Students could not write the exam