cancel By എം.​ ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക്ഷേ​മ പെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​ക ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ​പെ​ട്രോ​ൾ-​ഡീ​സ​ൽ വി​ല​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ര​ണ്ട്​ രൂ​പ സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ സെ​സ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ നാ​ല്​ മാ​സം കൊ​ണ്ട്​ ഖ​ജ​നാ​വി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​ 260.56 കോ​ടി. ഏ​പ്രി​ൽ മു​ത​ൽ ജൂ​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണി​ത്. അ​തേ സ​മ​യം സെ​സ്​ തീ​രു​മാ​ന​വും ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന മൂ​ല​വും ഇ​ന്ധ​ന ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​റ​വ്​ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ത​ന്നെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു. 21.20 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു​ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പെ​ട്രോ​ൾ വി​ൽ​പ​ന. ഡീ​സ​ലാ​ക​ട്ടെ 26.88 കോ​ടി ലി​റ്റ​റും. എ​ന്നാ​ൽ ​ജൂ​ലൈ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ പെ​ട്രോ​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ഗം 20.07 കോ​ടി​യാ​യും ഡീ​സ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗം 22.01 കോ​ടി​യാ​യു​മാ​ണ്​ കു​റ​ഞ്ഞ​ത്. ച​ര​ക്കു​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന ബ​സു​ക​ളും മ​റ്റും ഇ​ത​ര​ സം​സ്​​ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ്​ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​തും ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ക്കു​റ​വി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ധ​ന​സെ​സി​ലൂ​ടെ ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം 750 കോ​ടി​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മേ ഇ​ന്ധ​ന ഇ​ന​ത്തി​ലെ നി​കു​തി​യി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട്​ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലും വ​രു​മാ​ന വ​ർ​ധ​ന​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ങ്കി​ലും ഈ ​വ​ർ​ഷം മാ​ന്ദ്യം പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്. 2021-2022ൽ 4954 ​കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു പെ​ട്രോ​ളി​​ലെ മാ​ത്രം നി​കു​തി വ​രു​മാ​നം. 2022-23ൽ ​ഇ​ത്​​ 6082 ആ​യി. ഈ ​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ നാ​ല്​ മാ​​സ​ത്തെ ക​ണ​ക്ക്​ പ്ര​കാ​രം പെ​​ട്രോ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​കു​തി വ​ര​വ്​ 1712 കോ​ടി​യാ​ണ്. ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ​വ​രു​മാ​നം 5200 കോ​ടി​യി​ൽ നി​ൽ​ക്കും. ഇ-​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പെ​രു​കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ശേ​ഷി​ച്ചും. ഡീ​സ​ൽ ഇ​ന​ത്തി​ലെ നി​കു​തി വ​ര​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. ഡീ​സ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ 2021-2022 വ​ർ​ഷം കി​ട്ടി​യ​ത്​ 4463 കോ​ടി​യാ​ണ്. 2022-23ൽ ​ഇ​ത്​ 5451 കോ​ടി​യാ​യി. ഇ​ക്കു​റി ജൂ​​ലൈ വ​രെ​യു​ള്ള​ത്​ 1412 കോ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ന്ധ​ന സെ​സ്​ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ അ​ധി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു. 2.78 ല​ക്ഷം ലി​റ്റ​ർ ഡീ​സ​ലാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന്​ ന​ൽ​കു​​ന്ന അ​തേ നി​ര​ക്കും നി​കു​തി​യു​മാ​ണ്​ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്കും. ഡീ​സ​ലി​ന്​ ര​ണ്ട്​ രൂ​പ കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ദി​നം 5.56 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​ധി​ക​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​മാ​സ അ​ധി​ക ചെ​ല​വ്​ 1.68 കോ​ടി​യാ​ണ്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ നാ​ല്​ മാ​സം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സാ​മൂ​ഹി​ക​സു​ര​ക്ഷ സെ​സ്​ ഇ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ലേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്​ 6.72 കോ​ടി​യും. Show Full Article

Imposition of Rs 2 cess on kshema pensions; 260 crores reached the treasury; Fuel sales are down