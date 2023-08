രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വൈകാരികത ഉപയോഗിച്ചാൽ ജനം മറുപടി നൽകും -ജെയ്ക്​.സി.തോമസ്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോട്ടയം: വൈകാരികതയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ചരിത്രം പുതുപ്പള്ളിക്കുണ്ടെന്ന്​ എൽ.ഡി.എഫ്​ സ്ഥാനാർഥി ജെയ്ക് സി.തോമസ്​. ഏത്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ജനജീവിതം സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചർച്ചയാകേണ്ടത്. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വൈകാരികത ഉപയോഗിച്ചാൽ ജനം മറുപടി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായുള്ള ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട്​ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ​ജെയ്ക്.

കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മണ്ഡലം മാറി മത്സരിക്കുമെന്ന വാർത്തകളെ തുടർന്ന്​ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വൈകാരിക പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടും ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്​ യു.ഡി.എഫിനുണ്ടായതെന്ന്​ ​​ജെയ്ക്​ പറഞ്ഞു. യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ പ്രവർത്തകൻ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീടിനുമുകളിൽ കയറി ആത്​മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കിയത്​ കേരളം മുഴുവൻ കണ്ടു. ഏറെ വൈകാരികമായി ആ നിമിഷങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തൽസമയം പുതുപ്പള്ളിയും കേരളവും കണ്ടിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേട്ടമുണ്ടായില്ല. പുതുപ്പള്ളിയിൽ വികസനവും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് സംവാദത്തിന് എൽ.ഡി.എഫ് തയാറാണ്​. ഈ സംവാദം ഏറ്റെടുക്കാൻ യു.ഡി.എഫ്​ തയാറുണ്ടോ. മണ്ഡലത്തിലെ ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകരാകും ​തന്‍റെ പ്രചാരണം നയിക്കുകയെന്നും ജെയ്ക്​ പറഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

If you use emotion for political gain, people will respond - Jaik C. Thomas