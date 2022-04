കേന്ദ്രം പണം തന്നില്ലെങ്കിൽ ശമ്പളത്തിനുപോലും പ്രതിസന്ധി വരാം -ധനമന്ത്രി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊല്ലം: കേന്ദ്രം തരേണ്ട പണം തരാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത വർഷം ശമ്പളവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകാൻപോലും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകുമോയെന്ന്​ സംശയമുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ.മിനിമം നികുതി മാത്രമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പലകുറി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള പണം തരാന്‍ തയാറാകുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലും ഉള്ള നികുതി കുറക്കാമോ എന്നാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ കൊല്ലം ജില്ല കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ജനസഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. അതേസമയം, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഗുരുതരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവും പ്രതികരിച്ചു. ഇന്ധനവില വർധനവാണ് ​കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. ഡിസംബറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 38 രൂപയോളം അധികമാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഇന്ധനത്തിന് നൽകുന്നത്. Show Full Article

If the Center does not give money, even salaries will be in crisis - Finance Minister