ലീഗ് പ്രവർത്തകരെ വേട്ടയാടാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ കൈയും കെട്ടി നോക്കിനിൽക്കാനാകില്ല -പി.കെ. ഫിറോസ്

cancel camera_alt മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​ർ​ച്ച് യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യി ഒ​ത്തു​ക​ളി​ച്ച് പാ​ലോ​ളി​യി​ൽ ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ കൈ​യും​കെ​ട്ടി നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. ഫി​റോ​സ്. ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി മ​ണ്ഡ​ലം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മാ​ർ​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നും നീ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ഉ​പ​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ സ​ജ്ജ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​ണ്ഡ​ലം ലീ​ഗ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജി​ദ് കോ​റോ​ത്ത് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. നാ​സ​ർ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മു​ക്ക്, കെ.​അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ മാ​സ്റ്റ​ർ, എം.​കെ. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, പി.​എ​ച്ച്. ഷ​മീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. എം.​പോ​ക്ക​ർ കു​ട്ടി സ്വാ​ഗ​ത​വും വി.​കെ.​സി ഉ​മ്മ​ർ മൗ​ല​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. എം.​സി. ഉ​മ്മ​ർ, കെ.​കെ. ഷ​മീ​ർ, എം.​പി. ഹ​സ​ൻ​കോ​യ, കെ.​അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ്, റ​ഹീം ഇ​ട​ത്തി​ൽ, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഉ​ള്ള്യേ​രി, ഉ​സ്മാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, ചേ​ലേ​രി മ​മ്മു​ക്കു​ട്ടി, നോ​ര​വ​ന ബ​ഷീ​ർ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പു​തി​യ​പ്പു​റം, ബ​പ്പ​ൻ കു​ട്ടി, ഒ.​കെ. അ​മ്മ​ദ്, വി.​എ​സ്‌. ഹ​മീ​ദ്, ഹ​മീ​ദ് ഹാ​ജി, ഹ​കീം മാ​സ്റ്റ​ർ, നാ​സ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ൻ കു​ട്ടി, ഒ.​എ​സ് അ​സീ​സ്, സ​കീ​ർ സി.​കെ.​ല​ത്തീ​ഫ് ന​ടു​വ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ജ്മ​ൽ കൂ​ന​ഞ്ചേ​രി, അ​ന​സ് അ​ൻ​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ർ​ച്ചി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നു സ​മീ​പം സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യി​ൽ ബാ​രി​ക്കേ​ഡ് സ്ഥാ​പി​ച്ച് മാ​ർ​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് ത​ട​ഞ്ഞു. Show Full Article

News Summary -

If the attempt is to hunt the League workers, we cannot stand by - P.K. Firoz