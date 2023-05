ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പർ മറന്നോ? വെബ്സൈറ്റിലും ആപ്പിലും പരിശോധിക്കാം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ന്യൂഡൽഹി: ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മൊബൈൽ നമ്പറും ഇ-മെയിൽ ഐഡിയും പരിശോധിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വെബ്സൈറ്റിലും മൊബൈൽ ആപ്പിലും ഏർപ്പെടുത്തി ‘യുനീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ’ (യു.ഐ.ഡി.എ.ഐ). ചിലർക്ക് അവരുടെ ഏത് മൊബൈൽ നമ്പറുമായാണ് ആധാർ ബന്ധിപ്പിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടാകുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. myaadhaar.uidai.gov.in ​പോർട്ടൽ വഴിയോ maadhaar ആപ്പുവഴിയോ ആണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത്. ആധാറിൽ രേഖകൾ അപ്​ഡേറ്റ്​​ ചെയ്യാം തിരുവനന്തപുരം: പത്തുവർഷമായി ആധാറിൽ ഒരു പുതുക്കലും വരുത്താത്തവർക്ക്​ ആധാറിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളടക്കം അപ്​ഡേറ്റ്​​ ചെയ്യാൻ അവസരം. തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, മേൽവിലാസ രേഖകളുമടക്കം ജൂലൈ 14 വരെ സൗജന്യമായി അപ്​ലോഡ്​ ചെയ്യാമെന്ന്​ ഐ.ടി മിഷൻ അറിയിച്ചു. https://myaadhaar.uidai.gov.in എന്ന വെബ്​​സൈറ്റ്​ വഴിയാണ്​ നടപടികൾ. വെബ്​സൈറ്റിൽ പ്രവേശിച്ച്​ ആധാർ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്​ ലോഗിൻ ചെയ്ത്​ ഡോക്യുമെന്‍റ്​ അപ്ഡേറ്റ്​ എന്ന ഓപ്​ഷനിൽ പ്രവേശിക്കണം. മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ, ഓൺലൈൻ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും മറ്റ് ആധാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയും ഈ സേവനം ചെയ്യാം. ആധാർ സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ ആധാറിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ എന്നിവ നൽകൽ അനിവാര്യമാണ്. അക്ഷയ സെന്ററുകൾ, മറ്റ്​ ആധാർ സെന്ററുകൾ വഴി മൊബൈൽ നമ്പർ, ഇ-മെയിൽ എന്നിവ ആധാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാകും. നിലവിലെ ആധാറിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ, ഇ-മെയിൽ വിവരങ്ങൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നവർക്കും ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാം. നവജാത ശിശുക്കൾക്കും ആധാർ എൻറോളിങ്​ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് വരെ ആധാറിന് എൻറോൾ ചെയ്യാം. അഞ്ച് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ആധാർ എൻറോൾമെൻറ് സമയത്ത് അവരുടെ ബയോമെട്രിക്സ് ശേഖരിക്കുന്നില്ല. എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ഇതിന്​ പുറമേ കുട്ടികളുടെ അഞ്ചാം വയസ്സിലും പതിനഞ്ചാം വയസ്സിലും ബയോമെട്രിക്​ വിവരങ്ങൾ പുതുക്കണം. അഞ്ചാം വയസ്സിലെ നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക്സ് പുതുക്കൽ ഏഴുവയസ്സിനുള്ളിലും പതിനഞ്ച് വയസ്സിലെ നിർബന്ധിത ബയോമെട്രിക്സ് പുതുക്കൽ 17 വയസ്സിനുള്ളിലും സൗജന്യമായി നടത്താം. അല്ലാത്തപക്ഷം, 100 രൂപ നൽകി പുതുക്കേണ്ടിവരും. Show Full Article

