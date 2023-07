പ്രതിയുടെ ചിത്രം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പകർത്തുന്നത്​ കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തലാകുന്നതെങ്ങനെ -​ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊച്ചി: അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയുടെ ചിത്രം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പകർത്തുന്നത്​ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തലാകുന്നത്​ എങ്ങനെയെന്ന്​ ഹൈകോടതി. എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയുടെ ദൃശ്യം പകർത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ‘മാതൃഭൂമി ന്യൂസി’ലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ല കുറ്റം ചുമത്തി പൊലീസ്​ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ്​ റദ്ദാക്കാൻ മാനേജ്​മെന്‍റും ബന്ധപ്പെട്ട ജീവനക്കാരും നൽകിയ ഹരജിയിലാണ്​ കോടതി നിരീക്ഷണം.

പ്രതിയുടെ ചിത്രമെടുക്കൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ജോലിയാണ്​. തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് നടത്തേണ്ട പ്രതികളാണെങ്കിൽ മുഖം മറച്ച് കൊണ്ടുവരണം. പ്രതി ചേർക്കാതെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ നിരന്തം നോട്ടീസ് നൽകി വിളിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്. അതിനാൽ, അവർക്ക്​ കേസ്​ റദ്ദാക്കാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കാനാകുന്നില്ല. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലെ നാലാം തൂൺ സങ്കൽപത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്​. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെന്ന നിലയിൽ പലവിവരവും ലഭിക്കും. അത്​ കണ്ടെത്താൻ അവരുടെ ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന നടപടി ശരിയല്ല. കേസിന്‍റെ പേരിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അനാവശ്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നും ജസ്റ്റിസ്​ പി.വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.

പൊലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് യാതൊരു ദ്രോഹവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അന്വേഷണം മാത്രമാണ് നടത്തുന്നതെന്നുമായിരുന്നു സർക്കാറിന്‍റെ വാദം. കേസെടുത്തതിനെതിരെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക്​ നൽകിയ രണ്ട് പരാതിയും ഉടൻ പരിഗണിച്ച് പരാതിക്കാരെ കേട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും കേസ്​ അന്വേഷണവുമായി ഹരജിക്കാർ സഹകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

How media taking photo of the accused is obstruction of official duty asks High Court