വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനിടെ പുളിമരം ദേഹത്തേക്ക് വീണ് വീട്ടമ്മക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; രണ്ടുപേർക്ക് പരിക്ക്

cancel camera_alt വീട്ടി​ലേക്ക്​ പതിച്ച പുളിമരം. ഇൻസെറ്റിൽ മരിച്ച മേരിക്കുട്ടി By മാധ്യമം ലേഖകൻ കോട്ടയം: വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കെ വീടിന്‍റെ മേൽക്കൂര തകർത്ത്‌ ഉള്ളിലേക്ക്​ പതിച്ച മരത്തിനടിയിൽപെട്ട്​ ​വീട്ടമ്മക്ക്​ ദാരുണാന്ത്യം. കോട്ടയം പള്ളം 28ാം കവല- ഇല്ലിമൂട്‌ റോഡിൽ മലയിൽപറമ്പിൽ പരേതനായ ബാബുവിന്‍റെ ഭാര്യ മേരിക്കുട്ടിയാണ്​ (52) മരിച്ചത്‌. ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട്​ 3.45നായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. സമീപത്തുള്ള ഇവരുടെ സഹോദരന്‍റെ വീടിനു​ മുകളിലേക്കാണ്​ മരം പതിച്ചത്​. ഈ വീട്​ വാടകക്ക്​ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്​. ഈ വീടിന്‍റെ മുറ്റത്ത്​ നിന്ന കൂറ്റൻ പുളിമരം വെട്ടുന്നത്​ കാണാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ഇവർ. അപ്രതീക്ഷിതമായി നിയന്ത്രണം തെറ്റി മരം വീടിനു മുകളിലേക്ക്​ പതിക്കുകയായിരുന്നു. കയർ ഉപയോഗിച്ച്‌ കെട്ടി വലിച്ചുനിർത്തിയശേഷം മരത്തിന്‍റെ ചുവട്​ മുറിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. എന്നാൽ, കയറിൽ നിൽക്കാതെ പുളിമരം മറ്റൊരുവശത്തേക്ക്‌ മറിഞ്ഞ്‌ വീഴുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം വീടിന്‍റെ വാതിൽക്കലിൽ സ്‌മിത, ഷേർളി എന്നിവർക്കൊപ്പം സംസാരിച്ച്​​ നിൽക്കുകയായിരുന്നു മേരിക്കുട്ടി. ഇതിനിടെ ഇവരുടെ ദേഹത്തേക്ക്​ മരം വീണു. ശബ്​ദംകേട്ട്​ സ്‌മിതയും ഷേർളിയും ഓടിമാറി. ഇവർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്​. സ്‌മിതയുടെ കാലൊടിഞ്ഞു. ഷേർളിയുടെ തലക്ക്​ പൊട്ടലുണ്ട്‌. ഇവരെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ്‌ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സമീപവാസികൾക്ക്​ മേരിക്കുട്ടിയെ മരത്തിനടിയിൽനിന്ന്‌ പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അഗ്‌നിരക്ഷാസേന എത്തിയാണ്‌ പുറത്തെടുത്തത്‌. കോട്ടയം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴേക്കും മരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം ജനറൽ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. സംസ്‌കാരം തിങ്കളാഴ്ച ​വൈകീട്ട്​ നാലിന്​ പരുത്തുംപാറ സെന്‍റ്​ സ്​റ്റീഫൻസ്​ സി.എസ്​.ഐ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ. മക്കൾ: സചിൻ, സൈറ.

Housewife dies when tamarind tree falls on her body while cutting; Two people were injured