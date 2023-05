cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ആ​ശു​പ​ത്രി സം​ര​ക്ഷ​ണ ഓ​ര്‍​ഡി​ന​ന്‍​സ് നി​ല​വി​ല്‍ വ​ന്നെ​ന്ന് ഹൈ​കോടതിയെ അ​റി​യി​ച്ച് സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ സ്റ്റേ​റ്റ് ഇ​ന്‍​ഡ​സ്ട്രി​യ​ല്‍ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​ഴ്‌​സി​നെ(​എ​സ്‌​.ഐ​.എ​സ്.എ​ഫ്) വി​ന്യ​സി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാണെന്നും സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു.

ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍ എ​സ്‌​.ഐ​.എ​സ്.എ​ഫി​നെ നി​യോ​ഗി​ക്കും. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ സു​ര​ക്ഷ ഏ​ര്‍​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ല്‍ ഇ​തി​ന്‍റെ ചി​ല​വ് അ​വ​ര്‍ വ​ഹി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡോ.​വ​ന്ദ​നാ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ക്കേ​സ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി. പ്ര​തി​ക​ളെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ട പ്രോ​ട്ടോ​ക്കോ​ളി​ന്‍റെ ഡ്രാ​ഫ്റ്റ് സ​ര്‍​ക്കാ​ര്‍ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി.

പ്ര​തി​ക്കുള്ള അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പോ​ലെ ത​ന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മ​ജി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​ന്‍റെയും ഡോ​ക്ട​ര്‍​മാരുടെയും മറ്റും സു​ര​ക്ഷയെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു. ഇ​തു​കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് വേ​ണം പ്രോ​ട്ടോ​ക്കാ​ള്‍ ത​യ്യാ​റാക്കാനെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ര്‍​ദേ​ശം ന​ല്‍​കി. സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ല്‍ അ​വ​ര്‍​ക്കും എ​സ്‌​.ഐ​.എ​സ്.എ​ഫി​െൻറ സു​ര​ക്ഷ ന​ല്‍​ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ന്‍റെ ചി​ല​വ് സ​ര്‍​ക്കാ​രി​ന് ഈ​ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

