ജീപ്പിൽ തട്ടി; കുട്ടികളുടെ ഫുട്ബാൾ 'കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത്' പൊലീസ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ര​ട്: പൊ​ലീ​സ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഫു​ട്ബാ​ൾ ‘ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത്’ പ​ന​ങ്ങാ​ട് പൊ​ലീ​സ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. നെ​ട്ടൂ​ർ പ്രാ​ഥ​മി​ക കു​ടും​ബാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ധി ദി​വ​സം ആ​യ​തി​നാ​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ളി​ച്ചു കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. -ഈ ​സ​മ​യം വാ​ഹ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യ്ക്കാ​യി എ​ത്തി​യ പ​ന​ങ്ങാ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ വാ​ഹ​നം ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, വാ​ഹ​നം മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും ബാ​ൾ ത​ട്ടു​മെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പൊ​ലീ​സ് കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​തെ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ പാ​ർ​ക്ക്‌ ചെ​യ്തു പോ​യി. പി​ന്നീ​ട് ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഫു​ട്ബാ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ വ​ന്ന് ത​ട്ടി​യ​തോ​ടെ പ​ന​ങ്ങാ​ട് എ​സ്.​ഐ ജി​ൻ​സ​ൺ ഡോ​മി​നി​ക്കി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ സം​ഘം കു​ട്ടി​ക​ളോ​ട് ദേ​ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ക​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ബാ​ൾ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് പ​ല പ്രാ​വ​ശ്യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കാ​തെ പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​ധി ദി​നം ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ങ്ങി​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ധാ​ർ​ഷ്ട്യം മൂ​ലം നി​രാ​ശ ആ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. Show Full Article

hit the jeep; Children's football 'taken into custody' by the police