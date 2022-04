cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article കൊച്ചി: പീഡനക്കേസുകളിലെ ഇരകളടക്കമുള്ള ദുർബല സാക്ഷികൾക്ക് കോടതി നടപടികളിൽ നിർഭയമായി പ​ങ്കെടുക്കാൻ പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കുന്നതിന്​ ഹൈകോടതിയുടെ മാർഗനിർദേശം. ഭയപ്പാട്​ കൂടാതെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കമുള്ളവർക്ക്​ കോടതിയിൽ ഹാജരായി മൊഴിനൽകാനും തെളിവെടുപ്പ്​ പൂർത്തീകരിക്കാനും മതിയായ സൗകര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി നിർദേശത്തിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്​ നടപടി.

സാക്ഷികളായ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി കോടതികളോട്​ ചേർന്ന് വൾനറബിൾ വിറ്റ്‌നെസ് ഡെപ്പോസിഷനൻ സെന്റർ (വി.ഡബ്ല്യു.ഡി.സി) സ്ഥാപിക്കണമെന്നതാണ് ഹൈകോടതി ഭരണവിഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രധാന നിർദേശം. ഇത്തരം സാക്ഷികൾ കോടതിയിൽ പ്രതിയുമായി മുഖാമുഖം വരുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഓഡിയോ-വിഡിയോ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ഇവർക്കുള്ള കാത്തിരിപ്പ്​ മുറികളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ, ടി.വി, കളിക്കോപ്പുകൾ, കളറിങ്​ സാമഗ്രികൾ തുടങ്ങിയവ സജ്ജീകരിക്കണം. ഈ വിഭാഗത്തിലെ സാക്ഷികൾക്ക് മൊഴി നൽകാൻ സ്ക്രീനുകളും സ്ഥാപിക്കണം. പ്രതിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മൊഴി നൽകാൻ സാക്ഷി വിസമ്മതിച്ചാൽ പ്രതിയെ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ജഡ്‌ജി നിർദേശിക്കണമെന്നും മാർഗനിർദേശത്തിൽ പറയുന്നു. Show Full Article

News Summary -

High Court with guidelines for vulnerable witnesses to participate in court proceedings without fear