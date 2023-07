കള്ളക്കടത്തിന്​ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന സംശയത്തിൽ കസ്റ്റംസിന്​ വാഹനം പിടിച്ചെടുക്കാനാകില്ലെന്ന് ഹൈകോടതി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തി​ന്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്ന സം​ശ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​സ്റ്റം​സി​ന് അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ലെ​ന്ന് ഹൈ​കോ​ട​തി. ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​സ്റ്റം​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വാ​ഹ​നം പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നാ​വു​മെ​ന്നും ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ലേ വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​വൂ​വെ​ന്നും ജ​സ്റ്റി​സ്​ ബെ​ച്ചു കു​ര്യ​ൻ തോ​മ​സ്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. കൊ​ച്ചി വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കാ​ർ വി​ട്ടു​ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പി. ​സ​ഫീ​ർ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ഗ​ൾ​ഫി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ കു​ടും​ബ​സു​ഹൃ​ത്താ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ബി​റി​നെ ഏ​ൽ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​ർ 2022 ജൂ​ലൈ 26നാ​ണ്​​ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ത്തി​യ ഒ​രാ​ൾ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ഒ​രു കി​ലോ​യോ​ളം സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടു പോ​കാ​ൻ എ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച​ത് ഈ ​കാ​റി​ലാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്.

ക​സ്റ്റം​സ് സം​ഘ​മെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ്വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി ദോ​ഹ​യി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തി​യ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ കാ​റി​നു പു​റ​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​യാ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ന്​ പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള 75,000 രൂ​പ​യു​മാ​യി ര​ണ്ടു​പേ​ർ കാ​റി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​ർ സ്വ​ർ​ണം വാ​ങ്ങാ​നെ​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കാ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​റി​നു​ള്ളി​ൽ​നി​ന്ന​ല്ല സ്വ​ർ​ണം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ വാ​ദം കോ​ട​തി ശ​രി​െ​വ​ച്ചു. ക​സ്റ്റം​സ് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ കാ​റി​നു പു​റ​ത്തു നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ സ്വ​ർ​ണ​വു​മാ​യി ഇ​തേ കാ​റി​ൽ മ​ട​ങ്ങി പോ​കാ​നാ​ണ് ഉ​ദ്ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വി​ല​യി​രു​ത്തി ക​സ്റ്റം​സ് വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ല. കാ​ർ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം വി​ട്ടു ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. Show Full Article

High Court said that customs cannot impound a vehicle on suspicion of smuggling